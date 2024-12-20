ºÇÂç9Ï¢µÙ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¡2³ä¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»Å»öÉüµ¢¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤Ê¤É
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØABEMA Prime¡Ù¤¬19Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¡ÖºÇÂç9Ï¢µÙ¡×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤½¤ÎµÙ¤ß¤ò¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Ìó2³ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖµÙ²Ë¤ÏÃ»¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÍýÍ³
¡¡¤½¤ÎÄ´ºº¤Ç¡ÖµÙ²Ë¤ÏÃ»¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»Å»öÉüµ¢¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âº®»¨¡¦½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸Æü¤Ë¤·¤«µÙ¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤É¤³¤âº®¤à¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡£¤³¤ì¤Ë¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬µÙ¤ß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÙ¤ß¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢·ó¶á¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¤Ò¤É¤¤¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ó¶á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯µÙ¤á¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï7Ï¢µÙ¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾®ÎÓ»ËÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÆüº¢Ë»¤·¤¤¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤à¤ÈÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£·ó¶á¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ËèÇ¯µÙ¤ßÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¤Þ¤¿3Ï¢µÙ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¿Ë»¤Ê¿Í¤Î¤¢¤ë¤¢¤ëÏÃ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØABEMA Prime¡Ù¤ÏABEMA¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖµÙ²Ë¤ÏÃ»¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÍýÍ³
¡¡¤½¤ÎÄ´ºº¤Ç¡ÖµÙ²Ë¤ÏÃ»¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»Å»öÉüµ¢¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤âº®»¨¡¦½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸Æü¤Ë¤·¤«µÙ¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤É¤³¤âº®¤à¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡£¤³¤ì¤Ë¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬µÙ¤ß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÙ¤ß¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢·ó¶á¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¤Ò¤É¤¤¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ó¶á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯µÙ¤á¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï7Ï¢µÙ¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾®ÎÓ»ËÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÆüº¢Ë»¤·¤¤¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤à¤ÈÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£·ó¶á¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ËèÇ¯µÙ¤ßÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¤Þ¤¿3Ï¢µÙ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¿Ë»¤Ê¿Í¤Î¤¢¤ë¤¢¤ëÏÃ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØABEMA Prime¡Ù¤ÏABEMA¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË21»þÊüÁ÷¡£