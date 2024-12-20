¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡ªDIGACTION¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¥È¥­

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ç¥£¡¼¥¢¥¤¥¸¡¼¤Ï¡¢Ìó1/24¥¹¥±¡¼¥ë ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÚDIGACTION¡Û¤è¤ê¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¡Ö¥È¥­¡×¤òÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ï2025Ç¯1·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

DIGACTION¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¥È¥­

 

 

ºîÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù

JAN¡¡¡¡¡¡ ¡§4595985300550

È¯Çä·î¡¡¡¡¡§2025Ç¯1·îÍ½Äê

³Æ¼ï²Á³Ê¡¡¡§5,000±ß(ÀÇÈ´)¡¿5,500±ß(ÀÇ¹þ)

ºà¼Á¡¡¡¡¡¡¡§PVC¡ÜABS¡ÜPOM

¥«¥Æ¥´¥ê¡¡¡§ºÌ¿§ºÑ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢

ËÜÂÎÁ´¹â¡¡¡§¡ÚÌó80mm¡Û

ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§15ºÐ°Ê¾å

¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡§(C)ÉðÏÀÂº¡¦¸¶Å¯É×¡¿¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ 1983¡¡ÈÇ¸¢µöÂú¾ÚM04-09Q

È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¥¢¥¤¥¸¡¼

¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Á´¹ñ¤Î¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥¦¥§¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÀä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª

¥Ç¥£¡¼¥¢¥¤¥¸¡¼¤Ï¡¢Ìó1/24¥¹¥±¡¼¥ë ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÚDIGACTION¡Û¤è¤ê¡¢¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Î¡Ö¥È¥­¡×¤òÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 

¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ï2025Ç¯1·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

 

¢£DIG¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ÆÃÅµ

¡Ö¥¢¥ß¥Ð¡×¤ÎÆ¬Éô¸ò´¹¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡ª¡ª

¢¨¾åµ­¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢DIG¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Î¤ß¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

 

 

ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤è¤ê¡¢ËÌÅÍÀéÈ¬É´Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â²ÚÎï¤Êµ»¤ò»ý¤ÄÃË¡Ö¥È¥­¡×¤¬²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÚDIGACTION¡Û¤è¤êÅÐ¾ì¡ª¡ª

¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¹­¤¤²ÄÆ°°è¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£

¡ÚDIGACTION¤È¤Ï¡Û

Ìó1/24¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÌó8cm¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£

¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ý¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¸ÄÀ­¡Ë¤È²ÄÆ°ÎÎ°è¤ò¶Å½Ì¡£

¼ê¤ÎÊ¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë²ÄÇ½À­Ìµ¸ÂÂç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡ªDIGACTION¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¥È¥­ appeared first on Dtimes.