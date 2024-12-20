ÅìÌ¾¹âÂ®¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈµÕÁö¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¡¾èÍÑ¼Ö±¿Å¾¤Î60Âå½÷À¤«¤é»ö¾ðÊ¹¤¯¡¡¿ÀÆàÀî
20Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈµÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¾å¤êÀþ¡¢¸æÅÂ¾ì¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÈÂç°æ¾¾ÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼´Ö¤Ë¤¢¤ë¸ãºÊ»³¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈµÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Î»ö¸Î¡×¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤¬µÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À¤¬¼ê¤Î¹Ã¤Ë»¤¤ê½ý¤òÉé¤¦·Ú½ý¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¸½¾ì¤Î5¥¥í¼êÁ°¤«¤é¡¢¡Ö¼Ö¤¬µÕÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ä¡¢Ï©¸ª¤òµÕÁö¤¹¤ë¼Ö¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢60Âå¤Î½÷À¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£