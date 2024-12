【anan 2428号増刊 スペシャルエディション】12月25日 発売予定価格:880円

マガジンハウスは、12月25日発売予定のファッション誌「anan 2428号増刊 スペシャルエディション」の表紙を公開した。

本誌の表紙はHoYoverseの都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」のキャラクター「浅羽悠真」が飾る。煌びやかな花火を背に、こちらにプレゼントを差し出す場面を描いた華やかな描きおろしビジュアルとなっている。

また、特集中面では、表紙とは少し違った表情も公開される。誌面では、「ゼンレスゾーンゼロ」のストーリー&キャラクターおさらい記事も掲載される。

(C) 1945-2024 by Magazine House, Ltd.