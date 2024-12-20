¡Ö¥¼¥ó¥¼¥í¡×Àõ±©Íª¿¿¤¬¡Öanan¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£12·î25ÆüÈ¯Çä
12·î25Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§880±ß
¡¡¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢12·î25ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öanan 2428¹æÁý´© ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ»ï¤ÎÉ½»æ¤ÏHoYoverse¤ÎÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ö¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾ー¥ó¥¼¥í¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÀõ±©Íª¿¿¡×¤¬¾þ¤ë¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê²Ö²Ð¤òÇØ¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òº¹¤·½Ð¤¹¾ìÌÌ¤òÉÁ¤¤¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÉÁ¤¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃ½¸ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾ー¥ó¥¼¥í¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¡õ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ª¤µ¤é¤¤µ»ö¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú #anan 2428¹æÁý´©É½»æ²ò¶Ø¡Û 12/25È¯Çä anan¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG #¥¼¥ó¥ì¥¹¥¾ー¥ó¥¼¥í ¤«¤é¡¢#ÂÐ¥Û¥í¥¦Ï»²Ý ¤Î #Àõ±©Íª¿¿ ¤¬ÅÐ¾ì¡ª²Ö²Ð¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¤È¤¢¤ëµÙÆü¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£#Íª¿¿ananÉ½»æ #ananÉ½»æ #Ç½¤¢¤ëÂë¤Î¤È¤¢¤ëµÙÆü pic.twitter.com/kcsQdpa7wt- anan (@anan_mag) December 20, 2024
(C) 1945-2024 by Magazine House, Ltd.