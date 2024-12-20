£Ê£²¿å¸Í¡¢£Ê£Æ£ÌËçÊý¤«¤é£Ä£ÆÂëÂï¥È¥é¥Ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¡¡ËçÊý¤Ï·×£´Ç¯¤Ç£·¿ÍÌÜ¤Î£Ê¥ê¡¼¥¬¡¼ÇÚ½Ð
¡¡£Ê£²¿å¸Í¤Ï£²£°Æü¡¢£Ê£Æ£Ì¤Î£Æ£Ã¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤«¤é£Ä£ÆÂëÂï¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡Ë¥È¥é¥Ó¥¹¡Ê£²£³¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÂëÂï¤Ï¡¢»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¡¢¶ðß·Âç¤ò·Ð¤Æº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿ËçÊý¤Ç¡¢¥¯¥é¥ÖºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë£Ê£Æ£Ì£³°ÌÌö¿Ê¤Ë¹×¸¥¡£Âç³ØÂ´¶È»þ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£
¡¡ÂëÂï¤ÏËçÊý¤òÄÌ¤¸¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿£Æ£Ã¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤Î³§¤µ¤ó¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆóÀî´ÆÆÄ¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡£ËÍ¤ËÇ®¤¯¤½¤·¤ÆºÙ¤«¤¯ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Âç¹õ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡£°ì½ï¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤¢¤Ã¤¿ºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¡£¼«Ê¬£±¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯¤Ë£Ê£Æ£Ì¤Ë¾º³Ê¤·¤¿ËçÊý¤Ï¡¢·×£´¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï£·¿ÍÌÜ¡£¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×Âç¹õ¾»Ö¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â¡¢Íèµ¨¤Ï£Ê£±Àîºê¤Î¥³¡¼¥Á¤Ø½¢Ç¤¡££Ê£Æ£Ì¤«¤é£Ê¥ê¡¼¥°¤Ø°ÂÄêÅª¤Ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£