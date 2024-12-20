¸¶ÅÄÎ¶Æó¡¢º£Ç¯¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÉñÂæ¤Î¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×½Ð±é¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
ÇÐÍ¥¸¶ÅÄÎ¶Æó¡Ê53¡Ë¤¬20Æü¡¢TOKYOMX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡×¡Ö2024Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¥È¥Ã¥×10¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¸¶ÅÄ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¸µÃ¶¤Ë¤³¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂçÊÑ¤ÊÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¸Ä¿ÍÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸¶ÅÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÉñÂæ¤Î¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¼«ÂÎ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÉñÂæ¸ø±é¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù¤Î¶¯¤µ¤À¤Ê¤È¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£