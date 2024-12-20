¸¶°øÉÔÌÀ¡Ä½©ÅÄ¿·´´Àþ¤³¤Þ¤Á¡¡¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¶ÛµÞÄä¼Ö¡¡¶è´Ö±¿µÙ¤äÃÙ¤ì¤¬Áê¼¡¤°
20ÆüÃëÁ°¡¢´ä¼ê¸©¼¶ÀÐÄ®¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¾å¤ê¤Î½©ÅÄ¿·´´Àþ¤¬¡¢¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶è´Ö±¿µÙ¤äÃÙ¤ì¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
20ÆüÃë²á¤®¡¢JR½©ÅÄ±Ø¤Î²þ»¥ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢ÀÚÉä¤ÎÊÑ¹¹¤ä±¿¹Ô¾õ¶·¤ò³Î¤«¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÄ¹¤¤Îó¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ø¸þ¤«¤¦ÃËÀ
¡Ö»Å»ö¤Îµ¢¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÅìµþ¤ÎÊý¤ËÌá¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤¤¡×
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÊ¹¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×
¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¢¤ë¤Î¤Ë¡×
¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
JRÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢´ä¼ê¸©¼¶ÀÐÄ®¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¾å¤ê¤Î¤³¤Þ¤Á18¹æ¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÉ½¼¨¤¬½Ð¤Æ¡¢¶ÛµÞÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÀ¸¡¤Ç°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Ìó30Ê¬¸å¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îó¼Ö¤ÏºÆ¤Ó¶ÛµÞÄä¼Ö¡£
¸á¸å1»þÁ°¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÉ½¼¨¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢½©ÅÄ¿·´´Àþ¤Ï¡¢½©ÅÄ±Ø¤ÈÀ¹²¬±Ø¤Î´Ö¤Ç¾å¤ê²¼¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ5ËÜ¤¬¶è´Ö±¿µÙ¤·¤¿¤Û¤«¡¢4ËÜ¤ËºÇÂç¤Ç90Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÉ½¼¨¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£