¡Ö»ä¤âÃ¡¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸ ËË¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É¤·¤¿·ÙÉôÊä¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡½©ÅÄ¸©·Ù
º£Ç¯5·î¡¢¸©ÆîÉô¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë40Âå¤ÎÃËÀ·Ù»¡´±¤¬¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË½÷¤òÀ©»ß¤·¤è¤¦¤ÈºÝ¡¢2¿Í¤ÎÆ¬¤Ê¤É¤ò¤¿¤¿¤¯Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢50Âå¤ÎÃËÀ·Ù»¡´±¤ÏÉô²¼¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆËÜÉôÄ¹Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©ÆîÉô¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë40Âå¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï5·î²¼½Ü¡¢¿¼Ìë¤Ë¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË½÷¤òÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢ÃËÀ¤ÎÆ¬¤ä½÷À¤ÎËË¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤«¤é¡Ø»ä¤âÃ¡¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤½¤Î¾ì¤ò¤¤¤µ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë50Âå¤ÎÃËÀ·Ù»ë¤Ï¤³¤È¤·5·î¤´¤í¡¢¿¦¾ì¤ÇÊ£¿ô¤ÎÉô²¼¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¼«Âº¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10·î²¼½Ü¤Ë¿¦°÷¤«¤éÊÌ¤Î¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ·Ù»ë¤ÏËÜÉôÄ¹Ãí°Õ¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£