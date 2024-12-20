¿·¸©Î©ÂÎ°é´Û¡¡ºÆÆþ»¥¤Ø¡¡¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ÎB¥×¥ì¥ß¥¢½éÇ¯ÅÙ»²Æþ¤Ï¡©
¸©¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ÎÀ°È÷¤ä±¿±Ä¤òÃ´¤¦»ö¶È¼Ô¤ò¡¢20Æü¤«¤é²þ¤á¤ÆÊç¤ê¡¢ºÆ¤ÓÆþ»¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀß¤ò¾ÍèÅª¤ËËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤¬¡¢ºÆÍèÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤Ê¥êー¥°¡¢B¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤«¤é»²Æþ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢À°È÷¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¡¢Íè½µ¡¢»²Æþ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÄêÎã¤Î¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢20Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ÎÀ°È÷Èñ¤Ë110²¯±ß¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
110²¯±ß¤òÁý³Û¤·¤Æ¡¢Æþ»¥¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¸©¤Ï¡¢¡Ö´íµ¡´¶¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
110²¯±ß¤â¤ÎÁý³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï¡Ö½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤¬¡¢ºÆÍèÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡¦B¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤«¤é»²Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×À¤È¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÁý³Û¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²Æþ¤¬·è¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Íè½µ¤¬Âç¤¤Ê¥ä¥Þ¾ì¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢20Æü¸á¸å¡¢À°È÷¤ä±¿±Ä¤ò´õË¾¤¹¤ëÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤òÊç¤ê¡¢Æþ»¥¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¹¤¯ÃÎ¤é¤»¤ë¡Ö¸ø¹ð¡×¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢B¥êー¥°¤¬¡¢B¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½éÇ¯ÅÙ¤«¤é»²Æþ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò¿³ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤¬»²Æþ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
»²Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ³Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥¢¥êー¥Ê¤ò³Î¼Â¤ËÀ°È÷¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©Î©ÂÎ°é´Û¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¡£
»ö¶È¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â»²Æþ»ñ³Ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢µð³Û¤Î¸øÈñ¤òÅê¤¸¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´ÃÝÃÎ»ö¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¸ø¶¦À¤¬¤¢¤ê¡¢Éý¹¤¤ÍøÍÑÊýË¡¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´ÃÝÃÎ»ö
¡Ö¤Þ¤º¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶¥µ»»È¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡ÖÁêÅö¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¡£Ã±½ã¤Ë¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢5000¿Í¡¢6000¿Í¤ÎÂç²ñ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¥ß¥ë¥Ï¥¹¤Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
Æ±¤¸¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤â¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º´ÃÝÃÎ»ö¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÃÎ»ö¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤È¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¤Ë´¶¾ðÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¹¥¤·ù¤¤¤Ï¤¢¤ë¡©¡×
º´ÃÝÃÎ»ö
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±½ã¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢½©ÅÄ¤Ï¤Í¡¢¥Ð¥¹¥±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬À¹¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖÁ´¸©Åª¤Ë¤Í¡¢²¿½½Ç¯Á°¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¥Ð¥¹¥±¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥¹¥±¤Ï¤Í¡¢½©ÅÄ¤Î¤Í¡¢¸©¤Î¤Í¡¢¡È¸©µ»¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥Ã¥«ー¤ÏÅß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡×
¸©¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ò¡¢Ìó4Ç¯¸å¤Î2028Ç¯½©¤Ë¤Ï¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£