¡Ú¥»¥ê¥¨AÂè17Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÛÎëÌÚºÌ±ð¤¬ÉÔ¿¶¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥í¡¼¥Þ¤ÈÂÐÖµ
Á°Àá¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥é¥Ä¥£¥ª¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¡¢°µ´¬¤Î6È¯°µ¾¡·à¤È¤·¤¿¡£¾å°Ì¿Ø¤Ç¤Ï¼ó°Ì¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¢2°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·½ç°Ì¤ËÊÑÆ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Þ¤¨¤ëÂè17Àá¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬ÉÔ¿¶¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥í¡¼¥Þ¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ÏÁ°Àá¡¢º£¸å»ÄÎ±¤òÁè¤¦²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÇÔÀï¡£¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢15°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£ºÌ±ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¼ºÅÀ¤âËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢FW¥Ç¥£¥Ð¥é¡¢FW¥É¥Õ¥Ó¥¯¤È¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥í¡¼¥ÞÁê¼ê¤Ë¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ì¤ë¤«¡£
°ìÊý¡¢¸ø¼°ÀïÏ¢¾¡¤ÇÀª¤¤¤¬ÉÕ¤»Ï¤á¤¿Ãæ¡¢Á°Àá¤Ï¾º³ÊÁÈ¤Î¥³¥â¤ËÇÔ¤ì¤¿12°Ì¥í¡¼¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ16)¤Ï¡¢¿åÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¤Ë4-1¤Ç²÷¾¡¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤À¤¬¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¤ò²¼¤·¥Ü¥È¥à¥Ï¡¼¥Õ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¥é¥Ä¥£¥ª¤òÊ´ºÕ¤·¤Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀïÇÔÀï¤òÊ§¿¡¤·¤¿3°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë(¾¡¤ÁÅÀ34/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤ò·âÇË¤·¤¿16°Ì¥³¥â(¾¡¤ÁÅÀ15)¤È·îÍË¤ËÂÐÀï¡£¥é¥Ä¥£¥ªÀï¤Ç¤Ï¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀïÇÔÀï¤ÎÍ«¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç6È¯°µ¾¡¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¡£µ×¡¹¤Ë1½µ´Ö¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤³¤³¤ÏÉ¬¾¡¤È¤·¤Æ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¾å°ÌÀª¤òÄÉÁö¤·¤¿¤¤¡£
¼ó°Ì¥¢¥¿¥é¥ó¥¿(¾¡¤ÁÅÀ37)¤Ï10°Ì¥¨¥ó¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ19)¤ÈÂÐÀï¡£Á°Àá¥«¥ê¥¢¥êÀï¤òFW¥¶¥Ë¥ª¡¼¥íÃÆ¤Ç¥¦¥Î¥¼¥í¾¡Íø¤È¤·¡¢¥»¥ê¥¨A10Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡£¿åÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥»¥ê¥¨B¤Î¥Á¥§¥¼¡¼¥ÊÁê¼ê¤Ë6È¯°µ¾¡¤È³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»ÉÕ¤±¤¿¡£Ï¢¾¡¤ò11¤Ë¿¤Ð¤·¼ó°Ì¥¡¼¥×¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¤½¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¥Ê¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ35)¤Ï¡¢Á°Àá¥ß¥é¥ó¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤¿13°Ì¥¸¥§¥Î¥¢(¾¡¤ÁÅÀ16)¤ÈÂÐÀï¡£¥Ê¥Ý¥ê¤ÏÁ°Àá¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï¡¢FW¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤òÉé½ý¤Ç·ç¤¤¤¿Ãæ¡¢3È¯²÷¾¡¤È¤·¤¿¡£ÂåÌò¤ÎFW¥Í¥ì¥¹¤¬2ÅÀÌÜ¤ËÍí¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¼çË¤¥ë¥«¥¯¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ãæ¡¢¥ô¥£¥¨¥é´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å1¾¡3Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤Î¥¸¥§¥Î¥¢¤ò²¼¤·¤Æ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£
ºÇ²¼°Ì¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¿É¤¯¤â°ú¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿6°Ì¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹(¾¡¤ÁÅÀ28)¤Ï19°Ì¥â¥ó¥Ä¥¡(¾¡¤ÁÅÀ10)¤ÈÂÐÀï¡£¥»¥ê¥¨A4ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤ÈÊÄºÉ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢²ÐÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥«¥ê¥¢¥ê¤Ë4È¯²÷¾¡¤È¤·¤¿¡£MF¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¤Î¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¡¢MF¥í¥«¥Æ¥Ã¥ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯µ¯ÍÑ¤Ê¤É¡¢¥±¥¬¿Í¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î²÷¾¡¤ò¥»¥ê¥¨A¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¤½¤·¤Æ¶âÍË¤Ë¤Ï8°Ì¥ß¥é¥ó(¾¡¤ÁÅÀ23/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤¬17°Ì¥ô¥§¥í¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ÈÂÐÀï¡£¥ß¥é¥ó¤ÏÁ°Àá¥¸¥§¥Î¥¢Àï¡¢17ºÐMF¥ê¥Ù¥é¡¼¥ê¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â¿¤¯¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë¤ÏÉ¬¾¡¤È¤·Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤Î¥í¡¼¥ÞÀï¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡¥»¥ê¥¨AÂè17Àá
12/20(¶â)
¡Ô28:45¡Õ
¥ô¥§¥í¡¼¥Êvs¥ß¥é¥ó
12/21(ÅÚ)
¡Ô23:00¡Õ
¥È¥ê¥Îvs¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã
¡Ô26:00¡Õ
¥¸¥§¥Î¥¢vs¥Ê¥Ý¥ê
¡Ô28:45¡Õ
¥ì¥Ã¥Á¥§vs¥é¥Ä¥£¥ª
12/22(Æü)
¡Ô20:30¡Õ
¥í¡¼¥Þvs¥Ñ¥ë¥Þ
¡Ô23:00¡Õ
¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢vs¥«¥ê¥¢¥ê
¡Ô26:00¡Õ
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿vs¥¨¥ó¥Ý¥ê
¡Ô28:45¡Õ
¥â¥ó¥Ä¥¡vs¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹
12/23(·î)
¡Ô26:30¡Õ
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Êvs¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼
¡Ô28:45¡Õ
¥¤¥ó¥Æ¥ëvs¥³¥â
¥Ñ¥ë¥Þ(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ÏÁ°Àá¡¢º£¸å»ÄÎ±¤òÁè¤¦²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÇÔÀï¡£¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢15°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£ºÌ±ð¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¼ºÅÀ¤âËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢FW¥Ç¥£¥Ð¥é¡¢FW¥É¥Õ¥Ó¥¯¤È¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥í¡¼¥ÞÁê¼ê¤Ë¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ì¤ë¤«¡£
¥é¥Ä¥£¥ª¤òÊ´ºÕ¤·¤Æ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀïÇÔÀï¤òÊ§¿¡¤·¤¿3°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë(¾¡¤ÁÅÀ34/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤ò·âÇË¤·¤¿16°Ì¥³¥â(¾¡¤ÁÅÀ15)¤È·îÍË¤ËÂÐÀï¡£¥é¥Ä¥£¥ªÀï¤Ç¤Ï¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀïÇÔÀï¤ÎÍ«¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç6È¯°µ¾¡¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ë¡£µ×¡¹¤Ë1½µ´Ö¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤³¤³¤ÏÉ¬¾¡¤È¤·¤Æ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¾å°ÌÀª¤òÄÉÁö¤·¤¿¤¤¡£
¼ó°Ì¥¢¥¿¥é¥ó¥¿(¾¡¤ÁÅÀ37)¤Ï10°Ì¥¨¥ó¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ19)¤ÈÂÐÀï¡£Á°Àá¥«¥ê¥¢¥êÀï¤òFW¥¶¥Ë¥ª¡¼¥íÃÆ¤Ç¥¦¥Î¥¼¥í¾¡Íø¤È¤·¡¢¥»¥ê¥¨A10Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡£¿åÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥»¥ê¥¨B¤Î¥Á¥§¥¼¡¼¥ÊÁê¼ê¤Ë6È¯°µ¾¡¤È³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»ÉÕ¤±¤¿¡£Ï¢¾¡¤ò11¤Ë¿¤Ð¤·¼ó°Ì¥¡¼¥×¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¤½¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ò2¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÄÉ¤¦2°Ì¥Ê¥Ý¥ê(¾¡¤ÁÅÀ35)¤Ï¡¢Á°Àá¥ß¥é¥ó¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤¿13°Ì¥¸¥§¥Î¥¢(¾¡¤ÁÅÀ16)¤ÈÂÐÀï¡£¥Ê¥Ý¥ê¤ÏÁ°Àá¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼Àï¡¢FW¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤òÉé½ý¤Ç·ç¤¤¤¿Ãæ¡¢3È¯²÷¾¡¤È¤·¤¿¡£ÂåÌò¤ÎFW¥Í¥ì¥¹¤¬2ÅÀÌÜ¤ËÍí¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¼çË¤¥ë¥«¥¯¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ãæ¡¢¥ô¥£¥¨¥é´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å1¾¡3Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤Î¥¸¥§¥Î¥¢¤ò²¼¤·¤Æ¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£
ºÇ²¼°Ì¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¿É¤¯¤â°ú¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿6°Ì¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹(¾¡¤ÁÅÀ28)¤Ï19°Ì¥â¥ó¥Ä¥¡(¾¡¤ÁÅÀ10)¤ÈÂÐÀï¡£¥»¥ê¥¨A4ÀïÏ¢Â³¥É¥í¡¼¤ÈÊÄºÉ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢²ÐÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥«¥ê¥¢¥ê¤Ë4È¯²÷¾¡¤È¤·¤¿¡£MF¥³¡¼¥×¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¤Î¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¡¢MF¥í¥«¥Æ¥Ã¥ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯µ¯ÍÑ¤Ê¤É¡¢¥±¥¬¿Í¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î²÷¾¡¤ò¥»¥ê¥¨A¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¤½¤·¤Æ¶âÍË¤Ë¤Ï8°Ì¥ß¥é¥ó(¾¡¤ÁÅÀ23/1»î¹çÌ¤¾Ã²½)¤¬17°Ì¥ô¥§¥í¡¼¥Ê(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ÈÂÐÀï¡£¥ß¥é¥ó¤ÏÁ°Àá¥¸¥§¥Î¥¢Àï¡¢17ºÐMF¥ê¥Ù¥é¡¼¥ê¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½éÀèÈ¯¤ò¾þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â¿¤¯¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Ë¤ÏÉ¬¾¡¤È¤·Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤Î¥í¡¼¥ÞÀï¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡¥»¥ê¥¨AÂè17Àá
12/20(¶â)
¡Ô28:45¡Õ
¥ô¥§¥í¡¼¥Êvs¥ß¥é¥ó
12/21(ÅÚ)
¡Ô23:00¡Õ
¥È¥ê¥Îvs¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã
¡Ô26:00¡Õ
¥¸¥§¥Î¥¢vs¥Ê¥Ý¥ê
¡Ô28:45¡Õ
¥ì¥Ã¥Á¥§vs¥é¥Ä¥£¥ª
12/22(Æü)
¡Ô20:30¡Õ
¥í¡¼¥Þvs¥Ñ¥ë¥Þ
¡Ô23:00¡Õ
¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢vs¥«¥ê¥¢¥ê
¡Ô26:00¡Õ
¥¢¥¿¥é¥ó¥¿vs¥¨¥ó¥Ý¥ê
¡Ô28:45¡Õ
¥â¥ó¥Ä¥¡vs¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹
12/23(·î)
¡Ô26:30¡Õ
¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Êvs¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼
¡Ô28:45¡Õ
¥¤¥ó¥Æ¥ëvs¥³¥â