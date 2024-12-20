Ä»¼èÂàÃÄ¤Î¹âÈøÎ®À±¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎËö¤ËÈ¬¸ÍÆþ¤ê¤¬·èÄê¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤Þ¤¹¡×
¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï20Æü¡¢¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤«¤éFW¹âÈøÎ®À±(21)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹âÈø¤Ï2022Ç¯¤ËÈÓÄÍ¹â¹»¤«¤éÄ»¼èÆþ¤ê¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎËö¡¢Ä»¼è»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤¯J3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÈ¬¸Í¤¬¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª 2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª 郄ÈøÎ®À±¤Ç¤¹¡ª ¼«Ê¬¼«¿È¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î郄ÈøÎ®À±¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤È´î¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª ÀäÂÐJ2¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡ª¡×
¹âÈø¤Ï2022Ç¯¤ËÈÓÄÍ¹â¹»¤«¤éÄ»¼èÆþ¤ê¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎËö¡¢Ä»¼è»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤¯J3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÈ¬¸Í¤¬¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª 2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª 郄ÈøÎ®À±¤Ç¤¹¡ª ¼«Ê¬¼«¿È¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙJ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤Þ¤¹¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î郄ÈøÎ®À±¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤È´î¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª ÀäÂÐJ2¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡ª¡×