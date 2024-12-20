±ß²¼Íî¡¢°ì»þ157±ß¸åÈ¾¡¡Íø¾å¤²¸«Á÷¤ê¡¢¶âÍøº¹°Õ¼±
¡¡20Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç²¼Íî¤·¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á157±ßÂæ¸åÈ¾¤òÉÕ¤±¤¿¡£Æü¶ä¤¬19Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Àª¤¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤Ï20Æü¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿Æ°¤¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²áÅÙ¤ÊÆ°¤¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢±ß¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ35Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß81¡Á84Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï16Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á162±ß80¡Á84Á¬¡£