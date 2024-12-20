Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¢ÍèÇ¯3¡¦31¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¡Ö³§¤µ¤Þ¤È¤Î²¹¤«¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ï¡¢±¿±Ä¥Á¡¼¥à°ìÆ±¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¡×
¡¡6Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó½Ð±é¡ÄÍèÇ¯ÊüÁ÷¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡ÙÂè7¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØLangue de Chat¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Öº£¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÈñ¤Î¤´ÊÖ¶â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò±ÜÍ÷¡¦¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¤ËÊÄº¿¤·¡¢°Ê¹ß¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤È¤Î²¹¤«¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ï¡¢±¿±Ä¥Á¡¼¥à°ìÆ±¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤â¡ØLangue de Chat¡Ù¤¬³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿§êô¤»¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó½Ð±é¡ÄÍèÇ¯ÊüÁ÷¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î¡ÙÂè7¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØLangue de Chat¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Öº£¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò±ÜÍ÷¡¦¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¤ËÊÄº¿¤·¡¢°Ê¹ß¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤È¤Î²¹¤«¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ï¡¢±¿±Ä¥Á¡¼¥à°ìÆ±¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤â¡ØLangue de Chat¡Ù¤¬³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿§êô¤»¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£