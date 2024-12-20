Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¡ÍèÇ¯3·î31Æü¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¡Ö³§¤µ¤Þ¤È¤Î²¹¤«¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ÏÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¡×
¡¡º£·î6Æü¤ËÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬20Æü¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØLangue de Chat¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¡ÖÅö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤È¤Î²¹¤«¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ï¡¢±¿±Ä¥Á¡¼¥à°ìÆ±¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤â¡ØLangue de Chat¡Ù¤¬³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿§êô¤»¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ñ°÷¤Ë¤Ï²ñÈñ¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´õË¾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò±ÜÍ÷¡¦ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î°ÆÆâÁ´Ê¸¡£
¡¡¡Ú½ÅÍ×¡ÛÃæ»³ÈþÊæ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØLangue de Chat¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ
¡¡Ê¿ÁÇ¤è¤êÃæ»³ÈþÊæ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØLangue de Chat¡Ù¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÈñ¤Î¤´ÊÖ¶â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò±ÜÍ÷¡¦¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£(¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¤ËÊÄº¿¤·¡¢°Ê¹ß¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£)
¡¡ÂçÊÑ¤ª¼ê¿ô¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤È¤Î²¹¤«¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ï¡¢±¿±Ä¥Á¡¼¥à°ìÆ±¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤â¡ØLangue de Chat¡Ù¤¬³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿§êô¤»¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£