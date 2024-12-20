ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ö»ä¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¡×¡¡¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü·èÄê¤Ë´î¤ÓÇúÈ¯
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï¡ÖLet¡¡me¡¡just¡¡say¡¡that¡¡my¡¡dream¡¡came¡¡true¡Ê»ä¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡¸¶ºî¼Ô¤ÎÉðÆâÄ¾»Ò»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡Ö·îÌî¤¦¤µ¤®¡×¤ÈÉÍºê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤æ¤È¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤È¤«Ì´¤¹¤®¤ë¡¡ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤¢¤æ¤È¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤¬¡×¡ÖÀ¤Âå¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤À¤«¤éÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£