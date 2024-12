歌手の浜崎あゆみ(46)が20日、自身のインスタグラムを更新。人気アニメ「美少女戦士セーラームーン」とのコラボグッズなどを展開することを発表し、喜びをつづった。

浜崎は「Let me just say that my dream came true(私の夢が叶った)」とつづり、「セーラームーン」とのコラボが決まったことを発表。

原作者の武内直子氏が書き下ろした主人公「月野うさぎ」と浜崎のイラストを公開した。このイラストを使用したTシャツやタオルが販売されるという。

夢のコラボにファンからは「あゆとセーラームーンとか夢すぎる 素敵すぎる」「大好きなあゆとセーラームーンが」「世代ドンピシャだから夢のようなコラボ」などのコメントが寄せられた。