´ã²¼¤ËÅÄÂô¸Ð¤òÄ¯¤á¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¤ò´®Ç½ ÀçËÌ»Ô¤¿¤¶¤ï¸Ð¥¹¥ー¾ì¤Ç¥¹¥ー¾ì³«¤ Å·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ìº£¥·ー¥º¥ó¤Ï14Æü¤Ë¥×¥ì¥ªー¥×¥ó
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡£ÀçËÌ»Ô¤Î¤¿¤¶¤ï¸Ð¥¹¥ー¾ì¤Ç20Æü¥¹¥ー¾ì³«¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î½é¤á¤«¤é¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¸¹â1637¥áー¥È¥ë¡¢½©ÅÄ¶ð¥ö³Ù¤Î¤¹¤½Ìî¤Ë¹¤¬¤ëÀçËÌ»Ô¤Î¤¿¤¶¤ï¸Ð¥¹¥ー¾ì¤Ç¤¹¡£
¥¹¥ー¾ì³«¤¤¬¹Ô¤ï¤ì´Ø·¸¼Ô¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÂô¸Ð¹â¸¶¥ê¥Õ¥È Áð磲ºîÇî ¼ÒÄ¹
¡Ö¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¤â¤¦Àã¤¬ÁêÅö¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÂÎ80¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤êÀã¤Î¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÀçËÌ»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅÄÂô¸Ð¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤ä¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³ー¥¹¤¬¿Íµ¤¤Î¤¿¤¶¤ï¸Ð¥¹¥ー¾ì¡£
º£·î½é¤á¤«¤é¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Àã¤Ç³êÁö¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Í½Äê¤è¤ê1½µ´ÖÁá¤¯º£·î14Æü¤Ë¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¸©¤ÎÆâ³°¤«¤éÊ¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¥¹¥ー¥äー¤ä¥¹¥Îー¥Üー¥Àー¤¬Ë¬¤ì¡¢Àã¤Î´¶¿¨¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÂô¸Ð¹â¸¶¥ê¥Õ¥ÈÁð磲ºîÇî ¼ÒÄ¹
¡ÖÀã¤Î¤¢¤ë¥¹¥ー¾ì³«¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤¶¤ï¸Ð¥¹¥ー¾ì¤ÎÊ´Àã¥Ñ¥¦¥Àー¥¹¥Îー¤ò½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡×
¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¤¿4Æü´Ö¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬Ìó2000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤¶¤ï¸Ð¥¹¥ー¾ì¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤ÏÍèÇ¯3·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£