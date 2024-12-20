¤¦¤Þ¤¤¡ª¤¦¤Þ¤¤¡ª¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤ËÎû¹ö°É¼÷Ïº¤ÎµíÆéÊÛÅöÅÐ¾ì¡¡µ´ÌÇ¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ
¡¡¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¤ÎÃº¾Æ¤¥½¡¼¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥³¥ó¥Ü¡×¡ÊÀÇ¹þ1318±ß¡Ë¤Ê¤É¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡ßµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡£
¡¡12·î24Æü15»þ¤è¤ê¡¢Âè2ÃÆ¤¬³«»Ï¡£º£²ó¤Ï¡Ö±êÃì Îû¹ö°É¼÷Ïº¤Î¤è¤â¤ä¤è¤â¤ä¤Î¤¦¤Þ¤¤µíÆéÊÛÅö¡×¡ÊÀÇ¹þ988±ß¡Ë¤Ê¤ÉÁ´4¼ï¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡11·î19Æü¤è¤ê³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡ßµ´ÌÇ¤Î¿Ï ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡£ÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤ÏÎû¹ö°É¼÷Ïº¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢²»Ãì¤Î±§¿ñÅ·¸µ¤ä´äÃì¤ÎÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¡¢Íë¤Î¸ÆµÛ¤ò»È¤¦²æºÊÁ±°ï¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´ü´Ö¤Ï1·î28Æü¤Î15»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö±êÃì Îû¹ö°É¼÷Ïº¤Î¤è¤â¤ä¤è¤â¤ä¤Î¤¦¤Þ¤¤µíÆéÊÛÅö¡×¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¤Ç¡¢Îû¹ö°É¼÷Ïº¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡ª¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿µíÆéÊÛÅö¤ò¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£¼ÑÍñ¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢´Å¿É¤¤¤¹¤¾Æ¤»ÅÎ©¤Æ¤ÎµíÆù¤¬¤´ÈÓ¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¹Ô¤¯¤¼¡ª¡×¤Î·è¤áÂæ»ì¤É¤ª¤ê¡¢¥«¥ì¡¼¤ò¥ÉÇÉ¼ê¤Ë¾þ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö²»Ãì ±§¿ñÅ·¸µ¤Î²ÚÎï¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Á¡¼¥º¥«¥ì¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ988±ß¡Ë¡£¥é¥¤¥¹¤Î¾å¤Ë¤«¤éÍÈ¤²¤ä³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡¢ÌîºÚ¤ÎÁÇÍÈ¤²¡¢¤µ¤é¤Ë²«¶â¿§¤Î¥³¡¼¥ó¤ò²Ö²Ð¤Î¤è¤¦¤Ë»¶¤é¤·¤Æ¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀ¹¤êÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö´äÃì ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¤Î»³À¹¤ê¥Á¡¼¥º¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¡ÊÀÇ¹þ1098±ß¡Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÂÎ¤ÇµðÂç¤ÊÅ´µå¤ò¿¶¤ê²ó¤¹ÈáÌÄÖÙ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤Ê¤É¤ò¹ë²÷¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¡ÖÃìºÇ¶¯¡×¤È¿®Íê¤µ¤ì¤ë´äÃì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á±°ï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²æºÊÁ±°ï¤ÎÍë¤Î¸ÆµÛ ðÈðÎ°ìÁ®¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥×¥ì¡¼¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ702±ß¡Ë¡£²«¿§¤¤¥Þ¥ó¥´¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¥Á¥ç¥³¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÎÎ³¤¬É¬»¦µ»¡ÖÍë¤Î¸ÆµÛ ðÈðÎ°ìÁ®¡×¤Î°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥Á¥Ñ¥ÁÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö±êÃì Îû¹ö°É¼÷Ïº¤Î¤è¤â¤ä¤è¤â¤ä¤Î¤¦¤Þ¤¤µíÆéÊÛÅö¡×¤È¡Ö´äÃì ÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¤Î»³À¹¤ê¥Á¡¼¥º¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò1ÉÊÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç30¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¡£¤³¤ì¤ÏÀèÃå28ËüËç¸ÂÄê¤Ç¡¢¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Êc¡Ë¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
¾ðÊóÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ëPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By º´Æ£·½Î¼ | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2024122007.html