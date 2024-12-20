¡ÚÍÇÏµÇ°¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡Û·ø¼Â¤Ë¶î¤±¤ë°ÂÄê³ô¤Ë¡ÖB¡×¤ÎÄãÉ¾²Á¡¡¡ÈÉáÃÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡É°ìÇÕÄÉ¤¤¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡Öµ¤Ç÷¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¡×
Âè69²óÍÇÏµÇ°¡Ê22Æü¡¿GI¡¢Ãæ»³¼Ç2500m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢µÆ²Ö¾ÞÇÏ¤Î¥¢ー¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡¢¥Àー¥ÓーÇÏ¤Î¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡¢Í£°ì¤Î4ºÐÀ¤Âå¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢½©¸ÅÇÏ»°´§À©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¥é¥¹¥È¥é¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Ï½ÐÁö¼è¾Ã¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçËÜÌ¿ÉÔºß¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡ÖS¡×¡ÖA¡×¡ÖB¡×¤Î3ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿ÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë
¡ÚÃæ´ÖÄ´À°¡Û2021Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Àー¥ÓーÇÏ¡£°Ê¹ß¹ñÆâ³°¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ìー¥¹¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤¥·ー¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇGI¥¿¥¤¥È¥ë¾åÀÑ¤ß¡£º£Ç¯¤â¥·ー¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç2Ãå¡¢ÊÆ¥Ç¥ë¥Þー¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤ÎBC¥¿ー¥Õ¤Ç3Ãå¤ÈÀ¤³¦ºÇ¶¯¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¥¹¥í¥Þ¥ó¥¹¤Èº¹¤Î¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏBC¥¿ー¥Õ¡Ê3Ãå¡Ë¤«¤é¹á¹Á¥ô¥¡ー¥º¤ÇÁö¤ëÍ½Äê¤¬¡Ö¿´ÅÅ¿Þ¤Î°Û¾ï¡×¤Ç¼çºÅ¼ÔÂ¦¤«¤é½ÐÁö¤òÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢µÞî±ÍÇÏµÇ°¤ËÌ·Àè¤òÂØ¤¨¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÉÔËÜ°Õ¤ÊÄ´À°¤Ê¤¬¤é5Ãå¤ËÆþ¤ì¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¥Àー¥ÓーÇÏ¤ÎÄìÎÏ¤«¡£
º£Ç¯¤Ï¤â¤È¤«¤éBC¥¿ー¥Õ¸å¤ÏÍÇÏµÇ°¤ÎÍ½Äê¡£µ¢¹ñ¸¡±Ö¤ò·Ð¤Æ12·îÆ¬¤Ë·ªÅì¤ØÌá¤ê¡¢5Æü¤ËºäÏ©13-13¤Î½é»þ·×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¤ÏCW¤ÇÊ»¤»ÇÏ¡£¥³¥¹¥â¥¹¾Þ¤ò°µ¾¡¤·¤¿2ºÐ¤Î½Ó±Ñ¥¢¥¹¥¯¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¤òÍ½Äê¡Ë¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ê±þ¤¨¤ÇÂç¤¤¯¸«Îô¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÃå¡£»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥È¥Ü¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤ä·üÇ°¤ò´¶¤¸¤ëÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡Û¥ìー¥¹Åö½µ¤ÏÀ¾ÄÍµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¡ÊËÜÈÖ¤ÏC.¥Ç¥àー¥íµ³¼ê¡Ë¡¢¼Ç¥³ー¥¹Ã±Áö¡£¤ä¤Ï¤ê¤È¤¤¤¦¤«Æ»Ãæ¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¡¢µ¤Ç÷¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£Ä¾Àþ¤Ç¤â°È¾å¤¬¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Áö¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤äµÓ»«¤¤Î±Ô¤µ¤Ê¤É¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¸«²ò¡ÛÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç1ËÜ¤À¤±¤È¤¤¤¦Ä´À°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë±ÀÅ¥¤Îº¹¤ÎÄ´À°²áÄø¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤³¤½¤Û¤ÜËüÁ´¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤³¤«¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥µ¥é¥Ã¤ÈºÑ¤Þ¤»¤ëÆüÍËÄÉ¤¤¤Çº£²ó¤Ï¡Ö°ìÇÕ¡×¤Þ¤ÇÉé²Ù¤ò³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âµ¢±¹¸å¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòÇ¯5Ãå¤·¤¿ÄìÎÏ¤Ê¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿ÏÈ¤ÏÂç³°8ÏÈ16ÈÖ¡£Ì¾¼êC.¥Ç¥àー¥íµ³¼ê¤Î¼êÏÓ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢¾å°Ì¿©¤¤¹þ¤ß¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤À¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖB¡×
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¾Â¼Éðµ±¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¤Ö¤³¤¦¡Ë
¡Ú½Å¾Þ¿¼·¡¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÛÄ´¶µ¥é¥¤¥¿ー¡£¶¥ÁöÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤êÉ¾²Á¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢Ãæ¿´¤Ë¼¹É®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£UMAJIN¤Ç¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¥µ¥í¥ó¡×³«Àß°ÊÁ°¤«¤éËè½µ¤Î½Å¾Þ½ÐÁöÁ´Æ¬¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¼¹É®¡¢Ã´Åö¡£¤Þ¤¿¥×¥í¥ì¥¹´ØÏ¢¶È³¦¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½µ´©¥×¥í¥ì¥¹¤ä½ñÀÒÅù¤Ø¤Î´ó¹ÆÎò¤â¤¢¤ë¡£