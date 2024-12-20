¡Ú²òÀâ¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡È10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î´¨¤µ¤ÈÂçÀã¡É¤Ë¡© Ê¿Ç¯Èæ£³ÇÜÄ¶¤Î¹ßÀãÎÌ¤â¡Ä¡Ö²¿¥»¥ó¥Á¹ß¤ë¡©¡×µ¤¾ÝÄ£HP¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¤Þ¤¿¡È10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ä¡É¤ÎÃí°Õ¾ðÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¡Ö´¨¤µ¡ÊÄã²¹¡Ë¡×¤È¡Ö¹ßÀãÎÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¤·¤«¤âÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡£¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤¬¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥¯¥é¥¹¤Î´¨¤µ¤ÈÂçÀã¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Î³µÍ×¤Î¤Û¤«¡¢¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¾ÝÄ£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡É10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡É¡Ä ¡ÖÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×
»ä¤¿¤Á¤¬ÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ç¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ä¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤¡¢º¬µò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬½Ð¤¹¡ÖÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤À¡£
¤½¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10Ç¯¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤¹â²¹¤äÄã²¹¡¢¹ßÀãÎÌ¡ÊÅßµ¨¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡Ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Î6ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤â¤Î¤À¡£
º£²ó¤Ï19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å¤Ë¡¢12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤òÂÐ¾Ý´ü´Ö¤È¤·¤¿¡ÖÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡É¥Ö¥ë¥Ö¥ë¡É¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡Ä
¤Þ¤º¤Ï¡¢´¨¤µ¡ÊÄã²¹¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìËÌÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ò½ü¤¯Á´¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ëº¢¤«¤é1·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡¢¡È10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î´¨¤µ¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÆÃÏ¤½¤ì¤¾¤ì¡¢5Æü´ÖÊ¿¶Ñ¤ÇÊ¿Ç¯¤è¤ê2¡î°Ê¾åµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Ê¿Ç¯Èæ3ÇÜÄ¶¤ÎÂçÀã¤â
Â³¤¤¤Æ¡¢¹ßÀã¡£
ËÜ½£¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â28Æü¡ÊÅÚ¡Ëº¢¤«¤é1·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡¢¡È10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÀã¡É¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤È¡¢5Æü´Ö¤ÇÊ¿Ç¯Èæ¡Ö²¿ÇÜ¤°¤é¤¤¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤«¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
▶ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦
Ê¿Ç¯Èæ¡§1.78ÇÜ°Ê¾å
▶Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¡¦·²ÇÏ¸©ËÌÉô
Ê¿Ç¯Èæ¡§1.96ÇÜ°Ê¾å
▶ËÌÎ¦
Ê¿Ç¯Èæ¡§2.46ÇÜ°Ê¾å
▶´ôÉì¸©»³´ÖÉô
Ê¿Ç¯Èæ¡§2.42ÇÜ°Ê¾å
▶¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦
Ê¿Ç¯Èæ¡§3.26ÇÜ°Ê¾å
▶»³±¢
Ê¿Ç¯Èæ¡§2.81ÇÜ°Ê¾å
ÉáÃÊÂçÀã¤¬¹ß¤ëÃÏ°è¤Ç¤â¡¢Ê¿Ç¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÍîÀã¡¢ÀãÊø¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤Ë½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ö²¿¥»¥ó¥Á¹ß¤ê¤½¤¦¡©¡×³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¤³¤Î¡ÖÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öµ¤¾ÝÄ£ Áá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤ÈÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈÅö³º¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¯¤È¡¢¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÐ¾ÝÃÏ°è¤¬ÆüËÜÃÏ¿Þ¾å¤ÇÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Àã¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¡È¥¿¥°¡É¤Ç¡Ö¹ßÀãÎÌ¡×¤òÁª¤Ö¡£
°Ê¹ß¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÎ®¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¡Ê1¡ËÃÏ¿Þ¾å¤ÇÀÄ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¥¿¥Ã¥×¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤ÃÏ°è¤ò²¡¤¹¤È¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ËÈô¤Ö
¡Ê2¡Ë¥Ú¡¼¥¸¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¡Ö5Æü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡×¤ò³ÎÇ§¡¡¡Ä¡¤È¤¹¤ë
¢¨¾åµ¤Î³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î¹ßÀãÎÌÍ½ÁÛ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò»²¾È¤·¤¿
¢¨µ»ö¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯Èæ¤ò¡ÖÇÜ¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤¬¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î¸µ¾ðÊó¤ÏÊ¿Ç¯¤ò100¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡Ö¡ó¡×É½µ
¡Ê3¡Ë¥Ú¡¼¥¸²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¡ã»²¹Í¡ä¤Ç¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ë¤¢¤ëÂåÉ½ÃÏÅÀ¤Î¡Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¡×¤ò³ÎÇ§¡¡¡Ä¢¤È¤¹¤ë
¡Ê4¡Ë¡Ö¹ßÀãÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¡§¢¡×¤Ë¡¢º£²ó¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö5Æü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡§¡¡×¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¹ß¤ë¹ßÀãÎÌ¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÎã¡ÛÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡Ê´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡Ë
ÂçÀã¤Î´ð½à¡§5Æü´Ö¹ßÀãÎÌÊ¿Ç¯Èæ¡¡196¡ó°Ê¾å¡¡¡Ä¡
¤ß¤Ê¤«¤ß¡¡48¥»¥ó¥Á¡¡¡Ä¢
¢¡ß¡¡§48¡ß1.96=94.08
·²ÇÏ¡¦¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤Ï¡¢28Æü¡ÊÅÚ¡Ëº¢¤«¤é1·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ëº¢¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ç¡¢Ê¿Ç¯Èæ196¡ó¡Ê1.96ÇÜ¡Ë¤ÎÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡¢Ìó94¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤Ê¤ë¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤ä¤ª¤Ç¤«¤±¤Î»²¹Í¾ðÊó¤Ë¤¼¤Ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¼¹É®¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Óµ¤¾Ý¥»¥ó¥¿¡¼ Àî¸¶¹À´ø¡Ë