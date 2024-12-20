¥Æ¥Ã¥¯³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯º×Åµ¡ÖTechGALA¡×¡£ÍèÇ¯2·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥Æ¥Ã¥¯³¦¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯2·î¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î±ÉÃÏ¶è¤Ç¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖTechGALA¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈÂ¿´ô¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶È³¦¤ä¿¦¼ï¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢³Æ³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¤¿¤Á¤¬²ð¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÏ¢·È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç50°Ê¾å¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢À¸Êª¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢´Ä¶¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¡¢¿©ÎÁÌäÂê¡¢±§Ãè³«È¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤ÈÁÏÂ¤À¡×
¡ãÅÐÃÅ¼Ô¡§¿¼ÄÅµ®Ç·»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒTHE GUILD¡Ë¡¢Ê¿Ìî·¼°ìÏº»á¡Ê¾®Àâ²È¡Ë¡ä
·Ý½Ñ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎAI³èÍÑ»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¿Í´Ö¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬À¸¤à¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡£
¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¹Í¤¨¤ëÌ¤Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¡©¡×
¡ãÅÐÃÅ¼Ô¡§¼ÄÅÄ¿¿µ®»Ò»á¡Ê¥¨¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¢ÎÓÍ×»á¡ÊGROOVE X ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡ä
¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¿Í´Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í»¡¡£
¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âó¤¯·ò¹¯¤ÎÌ¤Íè¡×
¡ãÅÐÃÅ¼Ô¡§°æÅÐÍ§°ì»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥©¥Ð¡¼¥ó¡Ë¡¢ÂÐÇÏ¥ë¥ê»Ò»á¡Ê°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥¦¥£¥ß¥ó¥º¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡Ë¡ä
Àº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿·ò¹¯´ÉÍý¤ä°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤È¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í»¡¡£
¾åµ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÉô¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥Ã¥¯¡õ¥¢¡¼¥È³¦¤Î½ÅÄÃ¤¬ÅÐ¾ì
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¸¦µæ¼Ô°Ê³°¤Ë¤â¡¢Âç´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤ÇÉý¹¤¤´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¡¢ºî²È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤À¤ó¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤VIP¤¿¤Á¤Î¡¢À¸¤Î°Õ¸«¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ°Ê³°¤Ë¤â¥Æ¥Ã¥¯³¦¤Î½ÅÄÃ¤¿¤Á¤È¿Æ¸ò¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ë¥ª¡¼¥½¥ê¥Æ¥£¤¿¤Á¤È¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÇÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Îã¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æ¥Ã¥¯³¦¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¢º£¸åÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤â¡¢Â¤ò±¿¤Ö²ÁÃÍÂç¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
◾️³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á6Æü¡ÊÌÚ¡Ë
◾️²ñ¾ì
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô ±ÉÃÏ¶è¡ÊÃæÆü¥Û¡¼¥ë¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¢¥Ê¥´¥ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¥º¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ê¤É¡Ë¡¢ÄáÉñÃÏ¶è¡ÊSTATION Ai¤Ê¤É¡Ë
¤Ê¤ª¡¢Æþ¾ì¥Ñ¥¹¤ÏÌµÎÁ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹°Ê³°¤Ë3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¹¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¥¾¡¼¥ó¤ä´ë²è¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÆÉ¼Ô¤Ë50%OFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
50%OFF¥¯¡¼¥Ý¥óExecutive PassÍÑ¡§HALF_EX_GIZBusiness PassÍÑ¡§HALF_BU_GIZStartup PassÍÑ¡§HALF_SU_GIZRising Star PassÍÑ¡§HALF_RS_GIZ
¡ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¡¢¤ª¤è¤Ó³ä°ú¥³¡¼¥É¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸
Photo: TechGALA