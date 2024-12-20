ÀîºêËãÀ¤¡¢ÉñÂæ½éÆü¤ÎÄ«¤ËºÊ¤¬ºî¤ë¾¡ÉéÈÓ¤ò¸ø³«¡ÖÎ¹´Û¤ÎÄ«¤´ÈÓ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÉñÂæ½éÆü¤ÎÄ«¤ËºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¾¡ÉéÈÓ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤¤Î21ºÐÇ¯²¼ºÊ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï12·î20Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤ÇÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡ØThank you very ¥Þ¥Ã¥Á de SHOW¡Ö¥®¥ó¥®¥é³Ø±àÊª¸ì¡×¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÅìµþ¤òÎ¥¤ì¤ÆÉñÂæÅù¤¬¤¢¤ë½ÐÈ¯¤ÎÄ«¤äÉñÂæ½éÆü¤Î¡×¡Ö²¶¤Î¾¡ÉéÈÓ¡×¤ÈÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¿©Âî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Æºú¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æºú¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖTHEÏÂ¿©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÎ¹´Û¤ÎÄ«¤´ÈÓ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬°ìÈÖ·ò¹¯Åª¤Ç¹¥¤¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤µ¤¢¡ÁÌ¾¸Å²°¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÈþÌ£¤·¤¤Êª¤¬¿©¤Ù¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¨Àîºê¤Îºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×