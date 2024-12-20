¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¤Ê¤á¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡×ÅÜ¹æ¤Ë´ù¤ò²¿ÅÙ¤âÃ¡¤¯ÍÍ»Ò¤â¡ÄÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¸¡»ö¤Î¼è¤êÄ´¤Ù±ÇÁü¸ø³«¡¡¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¸µ¼ÒÄ¹¡¦»³´ßÇ¦¤µ¤ó½ä¤ëÑÍºá»ö·ï
¥«¥á¥é¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ù¤ò·ã¤·¤¯¤¿¤¿¤¡¢¶Á¤ÅÏ¤ëÅÜÌÄ¤êÀ¼¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦¸¡»ö¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¡ÊÅö»þ¡ËÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡§
²¿¤Ç±³¤Ä¤¤¤¿¤Î¡©
¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¿ÍÊª¡§
±³¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«Æ±Î½¡Ä
ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¡ÊÅö»þ¡ËÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡§
±³¤À¤í¡£°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª
º£¤«¤é5Ç¯Á°¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Î¸¡»ö¤À¤Ã¤¿ÅÄÞ¼ÂçÊå»á¡£
20Æü¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÑÍºá»ö·ï¤Î¹ñ²ÈÇå½þÁÊ¾Ù¤ò½ä¤ê¡¢Ë¡Äî¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤òFNN¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë´ù¤ò¤¿¤¿¤Áê¼ê¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ëÆÃÁÜÉô¸¡»ö¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ç¤·¤¿¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï2019Ç¯¡¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤ò½ä¤ê¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ÏË¡¿Í¤Î¸µÍý»öÄ¹¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼Ò°÷¤é¤òÂáÊá¡£
¤³¤Î¥×¥ì¥µ¥ó¥¹¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿»³´ßÇ¦¤µ¤ó¤â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÛÈ½¤ÇÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³´ß¤µ¤ó¤ÏÌµºáÈ½·è¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ë¤Í¤ÄÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤ó¤Ê¤ó¤ä¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÑÍºá»ö·ï¤Ç¡¢ÆÃÁÜÉô¤¬»³´ß¤µ¤ó¤òÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤¹¤ëº¬µò¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»³´ß¤µ¤ó¤Î¸µÉô²¼¤¬»³´ß¤µ¤ó¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤ë¶¡½Ò¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»³´ß¤µ¤óÂ¦¤Ï¶¡½Ò¤ò¤·¤¿¸µÉô²¼¤Ø¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¹ñ¤òÄóÁÊ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤ÎÃæ¤Ç2024Ç¯6·î¡¢48Ê¬¤ËµÚ¤Ö¼è¤êÄ´¤Ù±ÇÁü¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¡ÊÅö»þ¡ËÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡§
¤À¤ó¤À¤ó°¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
»³´ß¤µ¤ó¤Î¸µÉô²¼¡§
¤¤¤ä¡¢°¤¤´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä
¤·¤«¤·¡¢»³´ß¤µ¤óÂ¦¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤¿¤ï¤º¤«48Ê¬¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìó18»þ´ÖÊ¬¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¼è¤êÄ´¤Ù±ÇÁü¤Î¸ø³«¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¹âºÛ¤Ï10·î¡¢18»þ´ÖÊ¬¤Î±ÇÁü¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¸¡»¡Â¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃÁÜÉô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø³«¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿18»þ´ÖÊ¬¤Î¼è¤êÄ´¤Ù±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢»³´ß¤µ¤ó¤Î¸µÉô²¼¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¸¡»ö¤¬ÂçÀ¼¤Ç¼×¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¡ÊÅö»þ¡ËÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡§
¤¢¤Ê¤¿¤Î´é¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç±ü¤µ¤ó¤¬ËèÆü²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡©¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¡¢²ÈÂ²¤è¤ê¤âº£²ó°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎÃç´Ö¤ä¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©²¿¤Ê¤Î¡ªÅú¤¨¤Æ¤è¡ª
ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¡ÊÅö»þ¡ËÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡§
¤Ê¤á¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤í¡£²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¡ªÅú¤¨¤Ê¤µ¤¤¡ª
»³´ß¤µ¤ó¤Î¸µÉô²¼¡§
»ö¼Â¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²¿¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¡ÊÅö»þ¡ËÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡§
ÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª»×¤¤ÀÚ¤êÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡ª
»³´ß¤µ¤ó¤Î¸µÉô²¼¡§
ÊÑ¤¨¤Æ¤Ê¡Ä
ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¡ÊÅö»þ¡ËÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡§
ÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤À¤í¡ª
»³´ß¤µ¤ó¤Î¸µÉô²¼¡§
¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ç¡Ä
ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¡ÊÅö»þ¡ËÅÄÞ¼ÂçÊå¸¡»ö¡§
ÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µ¸¡»ö¡ÊÆÃÊÌ·º»öÉô¡Ë¤ÎÀ¾»³À²´ðÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÆÃÁÜÉô¡¢ÆÃÊÌ·º»öÉô¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥Ã¥×¤¬·è¤á¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Ä´½ñ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£