ÆüËÜ¿Í½êÂ°¤Î±Ñ¥¯¥é¥Ö¡¢¸µ¥í¡¼¥Þ»Ø´ø´±¤È¡Ö¸ýÆ¬¹ç°Õ¡×¤«¡¡ÀìÌçµ¼Ô¤¬ÊóÆ»¡¢½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Ä©Àï¤Ø
ÀìÌçµ¼Ô¤¬ÊóÆ»
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï12·î15Æü¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·»Ø´ø´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¸µAS¥í¡¼¥Þ´ÆÆÄ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Î¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥æ¥ê¥Ã¥Á»á¤¬¡Ö¸ýÆ¬¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë0-5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡£Æ±Æü¤Ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¡¢18Æü¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥é¥¹¥¯»ÃÄê´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¤¬1-2¤Ç»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«20Æü¡¢¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥æ¥ê¥Ã¥Á¤ò¿·¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¸½¾õ¤Ï¡Ö¸ýÆ¬¹ç°Õ¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¦¤¨¤Ç¡Ö·ÀÌó¤ÏËÜÆüÄù·ë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë