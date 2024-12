世界中に衝撃と感動を巻き起こし、破格のメガヒット超大作によって次々とエンターテイメント史を塗り替えてきた「マーベル・スタジオ」

そんなマーベル・スタジオにとって初のオリジナルアニメーション・シリーズとなり、2021年にシーズン1、2023年にシーズン2を配信し世界中を虜にした『ホワット・イフ…?』シーズン3が、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で独占配信されます!

Disney+(ディズニープラス)「MARVEL」オリジナルアニメーション・シリーズ『ホワット・イフ…?』シーズン3

配信:ディズニープラスにて2024年12月22日(日)より日米同時配信

配信話数:全8話

世界中を虜にした、マーベル・スタジオにとって初のオリジナルアニメーション・シリーズ『ホワット・イフ…?』のシーズン3が、ディズニー公式動画配信サービス Disney+(ディズニープラス)で独占配信決定!

12月22日から29日まで毎日17時に、マーベルから贈られるクリスマスプレゼントのように全8話が1話ずつ配信され、ホリデーシーズンを彩ります。

これまで「スティーブ・ロジャース」の代わりに「ペギー・カーター」が世界初のスーパー・ソルジャーとして活躍する物語や、アベンジャーズたちがゾンビ・ウィルスに感染した世界線など、MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)の出来事をベースに、人気キャラクターたちの”もうひとつの物語”を描いてきた『ホワット・イフ…?』シリーズ。

ついにラストを迎えるシーズン3の配信を目前に控え、果たしてどんな“もしも”が待ち受けているのか胸が膨らむ、人気キャラクター続々登場の日本版予告が解禁されました!

「エンドゲーム」のラストで盾を受け継いだ新「キャプテン・アメリカ」こと「サム・ウィルソン」の口からは、「アベンジャーズ…アッセンブル!」とあの名言が放たれています。

予告では早速、「このシーズンで、すべてが完結する」という言葉とともに、ハルクやガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのメンバー、新「キャプテン・アメリカ」など人気キャラクターをはじめ、天才的発明家の少女「アイアンハート」や「ホークアイ」の弟子「ケイト・ビショップ」など、これからのMCUを担っていく新世代のヒーローも続々登場。

さらに第1話「もしも…ハルクがメカ・アベンジャーズと戦ったら?」からは、それぞれの個性や能力が踏襲されたロボットの中にヒーローたちが入り、“メカ・アベンジャーズ”として戦う姿も垣間見え、ダイナミックなアクションを予感させます。

「エンドゲーム」で世界中を熱狂させた「キャプテン・アメリカ(スティーブ・ロジャース)」の名言は、果たしてどんな形で舞い戻ってくるのでしょうか…?

そして「シャン・チー」と「ケイト・ビショップ」がカウボーイハット姿で馬に乗って駆ける西部劇のような世界線や、最強の魔女「アガサ・ハークネス」と、人智を超える力で人類を密かに見守ってきたエターナルズのメンバー「キンゴ」によるコンビが、得意の歌でハリウッドに進出する(?)様子など、シーズン3ならではのキャラクター同士のタッグや掛け合いも映し出され、物語への想像は膨らむばかりです。

製作総指揮を務めるブラッド・ウィンダーバウム氏も、

お気に入りをひとつだけ選ぶのは難しいけれど、今まで見たことのない世界を見せてくれる作品を作るのはいつも楽しいよ。

今回も夢のようなエピソードばかりだ!

と最終シーズンへの自信を語っています。

そして予告のラストでは、なんと「X-MEN」シリーズに登場する、雷や雨など天候を自在に操るミュータントの「ストーム」が降臨!

“もしも”を描く本作だからこそ実現したサプライズは、物語、そしてこれからのMCUにどんな影響を与えるのでしょうか!?

マーベルからの2024年最後のプレゼントとして、毎日1話ずつ配信される物語が堪能できるオリジナルアニメ。

マーベル・スタジオのオリジナルアニメーション・シリーズ『ホワット・イフ…?』シーズン3は、2024年12月22日よりディズニープラスで日米同時配信開始です!

