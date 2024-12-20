¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¡Ö2024Ç¯¤Î¡È¥Ù¥¹¥ÈÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¡×¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¡Ú¥Ù¥¹¥È¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/20¡Û½÷À¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÁí·è»»¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡×¡ÖÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡ÖË®²è¡×¡Ö¶»¥¥å¥óÃË»Ò¡×¡Ö¥¥¹¥·¡¼¥ó¡×¡Ö³Ú¶Ê¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¤ÎÁ´8ÉôÌç¤ÇÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö2024Ç¯¤Î¡È¥Ù¥¹¥ÈÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¡×¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024Ç¯¡Ö¥Ù¥¹¥ÈÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¥È¥Ã¥×10°ìÍ÷
1°Ì¡§¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë
2°Ì¡§¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¡ÊNetflix¡Ë
3°Ì¡§¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊNetflix¡Ë
4°Ì¡§¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊNetflix¡Ë
5°Ì¡§¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë
6°Ì¡§¡Ö1122 ¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡×¡ÊPrime Video¡Ë
7°Ì¡§¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¡ÊNetflix¡Ë
8°Ì¡§¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¡ÊNetflix¡Ë
9°Ì¡§¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡ÊPrime Video¡Ë
10°Ì¡§¡ÖÍ¾Ì¿°ìÇ¯¤ÎËÍ¤¬¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤Î·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÃ¡£¡×¡ÊNetflix¡Ë
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼·ë²Ì¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÀººº¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Æâ¤Îµ»ö¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢·èÄê¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿Äê³ÛÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î29Æü¡Á12·î15Æü
²óÅú¿ô¡§20,533·ï¡ÊÀÊÌÈæ¡§½÷À88¡ó¡¢ÃËÀ6.7¡ó¡¢²óÅú¤Ê¤·5.3¡ó¡Ë
Ç¯ÂåÆâÌõ¡§10Âå11.4¡ó¡¢20Âå32.2¡ó¡¢30Âå23.3¡ó¡¢40Âå15.3¡ó¡¢50Âå13.3¡ó¡¢60Âå°Ê¾å4.6¡ó
¨¦¤¦¤Á³ØÀ¸¤Î²óÅú¿ô¡§4,273·ï
¨¦ÆâÌõ¡§¾®³ØÀ¸0.7¡ó¡¢Ãæ³ØÀ¸9.5¡ó¡¢¹â¹»À¸30.8¡ó¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸59¡ó
¶áÇ¯ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢»ëÄ°¼ÔÁØ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£2024Ç¯¤âÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬Â·¤¤¥È¥Ã¥×¤ò¤»¤á¤®¹ç¤¦Ãæ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë¤¬¸«»ö1°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
ÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¤Î¼ÂÂÖ¤òÆþÇ°¤Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¤â¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾®Àâ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿¡¢¿·¾±¹Ì¤Î¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤ò°½Ìî¹ä¡¦ËÀî±Ù»Ê¤ÎW¼ç±é¤Ç±ÇÁü²½¤·¤¿ËÜºî¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡¢·Ù»¡¤È¤Î»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ëÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÎº¤Ë¤·¡¢¥¤¥Ã¥¸«¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×10¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¡Ë¤Î¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡ÈÃÏÌÌ»Õ¹½Ê¸¡É¤È¤·¤ÆÀÊ´¬¡£¡Ö2024¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ú2024Ç¯ÈÇ¡ÛÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ç¤ÏÁ´22¥ï¡¼¥É¤Î¤¦¤Á¡¢ËÜºî¤«¤é3¤Ä¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ç¤â°½Ìî¡¢ËÀî¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤Þ¤µ¤Ë2024Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÌÇò¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¥¥ã¥¹¥È¤â¹ë²Ú¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç°ìµ¤¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖºÇ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¡¢ºÇ¤â¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢ºÇ¤â¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡ÖÇÛ¿®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊª¸ì¤Îºî¤êÊý¸«¤»Êý¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¾×·âÅª¤«¤Ä½¨°ï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤¬ºÇ¹â¡×
¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤ËÂ³¤Netflix¤ÇÏ¢Æü¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÃËÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ï2°Ì¤Ë¡£ÃËÀ¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¤Î9¿Í¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌó1¥ö·î¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Îø°¦À®½¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤à¤³¤È¤ä¡¢¤¿¤ÀÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê1¥ö·î¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤â½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¥´¡¼¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¥¥å¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢9¿Í¤¬¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤äÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤µ¤é¤±½Ð¤¹»Ñ¤ä¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ºÆ±»Î¤ÎÁêÃÌ¡¦¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¦Ì¾¸À¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â´¶Æ°¤äµ¤ÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ä¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤Ê¤É¶È³¦¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎÇÛ¿®°Ê¹ß¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ºÁ´°÷¤ÎSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÊ¿¶ÑÌó120ÇÜ¤Ë¤â¿Ä¹¡£Á´°÷Â·¤Ã¤Æ¡Öanan¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤ÈNetflix¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÆ±ÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¤¿¤Á¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤ä¥«¥Õ¥§¥ï¥´¥ó¤Ê¤É¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÎø°¦¤ÈÍ§¾ð¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÆ±ÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤Ë¤È¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤¿¤·¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡ÖÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤Ê¥®¥¹¥®¥¹´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢²è¤¬åºÎï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ´Ñ¤ì¤¿¡×
¡¦¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¿ô¤¢¤ì¤É¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤ËÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Í§¾ð¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¿·Á¯¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡×
3°Ì¤Ï¡¢¸½ºß¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Îtimelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊNetflix¡Ë¡£ÃæÅç·ò¿Í¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÈôÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç³×¿·¤È¤·¤Æ¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄó°Æ¤Î¤â¤È¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î·èÃÇ¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ä²á¹ó¤ÊÎý½¬ÌÏÍÍ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÈÃç´ÖÃµ¤·¡É¤Î¿³ºº°÷¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼»ëÅÀ¤«¤é¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²þ¤á¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÁª¤ÖÂ¦¤ÎÌÜÀþ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æº£¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çtimelesz¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ¿§¡¹À®Ä¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤Ï²¿¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤·¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡×
¡¦¡Ö½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹Í¤¨¤ò¤µ¤é¤ËÃÎ¤ê¤â¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁªÈ´¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Áª¤ÖÂ¦¤Î³ëÆ£¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤ÊÂÖÅÙ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡£º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
4°Ì¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬5000ËüÉôÆÍÇË¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ¤Ç½é¼Â¼Ì²½¡£ÌµÎà¤ÎÈþ½÷¹¥¤¤Ç¡¢Èþ½÷¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ä¶°ìÎ®¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¦ºã±©獠¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤òÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·½É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë獠¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥Ç¥£¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥Ö¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢Æ±ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿±éµ»¡¢Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¸¶ºî¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¤É¤¦¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬ÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿´°À®ÅÙ¤Ë¶Ã¤´¶Æ°¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¸¶ºî¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÀßÄê¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Â³ÊÔ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëºã±©獠¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×
¡¦¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸½Âå¤Ë¤¤¤ëºã±©獠¤À¤Ã¤¿¡£Â³ÊÔ¤â´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×
¡¦¡ÖÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Î´ËµÞ¤¢¤ë±éµ»¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡ÖÀ©ºî¿Ø¤Î¸¶ºî°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×
¤½¤·¤Æ5°Ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¡È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëºÇ¹âÊö¤Î¾Þ¡ÖÂè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÉôÌç¤òÁí¤Ê¤á¤·»Ë¾åºÇÂ¿18ÉôÌçÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ÖSHOGUN¡×¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÇÆ¸¢¤òÁÀ¤¦¸ÞÂçÏ·¤ÈÅ¨ÂÐ¤·Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦Àï¹ñºÇ¶¯¤ÎÉð¾¤¬¡¢Å¨¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¿Í¹Ò³¤»Î¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢²ò¼á¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Î»Ä¤ëÉôÊ¬¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ò¼ç±é·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¸«»ö¤ËÊ§¿¡¡£ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î»£±Æ¤¬¤Ê¤¤Æü¤âËèÆü¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢¾®Æ»¶ñ¤«¤é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢½êºî¡¢°áÁõ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ìÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¹ë²Ú¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë»þÂå·à¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡ª±ÇÁü¤âÈþ¤·¤¤¤·±éµ»¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×
¡¦¡Ö¥«¥Ê¥À¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥Éºî¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»þÂå·à¤é¤·¤¤ËÜ³Ê»þÂå·à¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÈþ½Ñ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò¼Ô¤Î½êºî¡¢ÏÃ¤·Êý¤«¤é¡¢ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤»¦¿Ø¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¥¨¥ß¡¼¾ÞºÇÂ¿ÉôÌç¼õ¾Þºî¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¸«»ö¤ÊÀï¹ñ»þÂå¤ÎÉÁ¼Ì¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö»þÂå·à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×
6°Ì¡§¡Ö1122 ¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö2ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ÎÉÁ¤Êý¤¬ÃúÇ«¤Ç¶»¤¬¶ì¤·¤¤¡×
¡¦¡Ö¿´¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ÆÉ×ÉØ¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸À¤òÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¶¦´¶¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¸¶ºî¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤µÓËÜ¤¬¹âÉ¾²Á¤Ê¤Î¤È¡¢¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¤È²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×
7°Ì¡§¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö±ÇÁüÈþ¤ÈOST¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¡Ø¥µ¥ó¥È¥é¡Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¡Ë¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ëè½µÂç¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖµÓËÜ¡¢±é½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»ÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖÀÚ¤Ê¤µ¤È¥¥å¥ó¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÎÞ¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤¿¡×
8°Ì¡§¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö²û¤«¤·¤µ¤È¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¤æ¤ê¤ä¤ó¡Ê¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ë¤Î½÷Í¥º²¤Ë¹û¤ì¤¿¡×
9°Ì¡§¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¸«Æþ¤ëºîÉÊ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±ÇÁüÈþ¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¦¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥ß¥¥Ò¥«¥ëÌò¤¬¥Ë¥Î¡ÊÆóµÜÏÂÌé¡Ë¡ªºîÉÊ¤¬¤è¤ê°ìÁØµ±¤¤¤¿¡ª¡ª¡×
¡¦¡Ö¼Â¼Ì¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±éµ»¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âã·Æ£ÈôÄ»¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¢¥¤¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¼Â¼Ì¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
10°Ì¡§¡ÖÍ¾Ì¿°ìÇ¯¤ÎËÍ¤¬¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤Î·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÃ¡£¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö½©¿Í¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¤È½ÕÆà¡Ê½Ð¸ý²Æ´õ¡Ë¤¬¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÎø¤ò¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬Âº¤¯¤ÆÑ³¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡ÖÀÚ¤Ê¤¯Èá¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÑ³¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤2¿Í¤Î½ã¿è¤ÊÎø°¦¤¬¤È¤Æ¤âµã¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô380Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬¡¢WEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¿³ºº¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×Æâ¤Ç¤Îµ»öÏª½Ð²ó¿ô¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢³Æ¼ï¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø2025Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬¡Ù¥¨¥ó¥¿¥á¡ÊÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¡Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¥ó¥É´°Á´Í½Â¬¡×¤ä¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ2024¡×¡¢Ëè¥¯¡¼¥ë¹±Îã¡Öº£´üºÇ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥ÞTOP10¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö2024Ç¯¤Î¡È¥Ù¥¹¥ÈÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¡×
1°Ì¡§¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë
2°Ì¡§¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¡ÊNetflix¡Ë
3°Ì¡§¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊNetflix¡Ë
4°Ì¡§¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊNetflix¡Ë
5°Ì¡§¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë
6°Ì¡§¡Ö1122 ¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡×¡ÊPrime Video¡Ë
7°Ì¡§¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¡ÊNetflix¡Ë
8°Ì¡§¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¡ÊNetflix¡Ë
9°Ì¡§¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×¡ÊPrime Video¡Ë
10°Ì¡§¡ÖÍ¾Ì¿°ìÇ¯¤ÎËÍ¤¬¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤Î·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÃ¡£¡×¡ÊNetflix¡Ë
¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼·ë²Ì¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ëÀººº¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Æâ¤Îµ»ö¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢·èÄê¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï2024Ç¯¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿Äê³ÛÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î29Æü¡Á12·î15Æü
²óÅú¿ô¡§20,533·ï¡ÊÀÊÌÈæ¡§½÷À88¡ó¡¢ÃËÀ6.7¡ó¡¢²óÅú¤Ê¤·5.3¡ó¡Ë
Ç¯ÂåÆâÌõ¡§10Âå11.4¡ó¡¢20Âå32.2¡ó¡¢30Âå23.3¡ó¡¢40Âå15.3¡ó¡¢50Âå13.3¡ó¡¢60Âå°Ê¾å4.6¡ó
¨¦¤¦¤Á³ØÀ¸¤Î²óÅú¿ô¡§4,273·ï
¨¦ÆâÌõ¡§¾®³ØÀ¸0.7¡ó¡¢Ãæ³ØÀ¸9.5¡ó¡¢¹â¹»À¸30.8¡ó¡¢Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸59¡ó
¢¡1°Ì¡§¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×
¶áÇ¯ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢»ëÄ°¼ÔÁØ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£2024Ç¯¤âÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬Â·¤¤¥È¥Ã¥×¤ò¤»¤á¤®¹ç¤¦Ãæ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡ÊNetflix¡Ë¤¬¸«»ö1°Ì¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
ÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¤Î¼ÂÂÖ¤òÆþÇ°¤Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¤â¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾®Àâ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤¿¡¢¿·¾±¹Ì¤Î¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤ò°½Ìî¹ä¡¦ËÀî±Ù»Ê¤ÎW¼ç±é¤Ç±ÇÁü²½¤·¤¿ËÜºî¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡¢·Ù»¡¤È¤Î»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ëÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÎº¤Ë¤·¡¢¥¤¥Ã¥¸«¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢6½µÏ¢Â³¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×10¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¡Ë¤Î¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡ÈÃÏÌÌ»Õ¹½Ê¸¡É¤È¤·¤ÆÀÊ´¬¡£¡Ö2024¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ú2024Ç¯ÈÇ¡ÛÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ç¤ÏÁ´22¥ï¡¼¥É¤Î¤¦¤Á¡¢ËÜºî¤«¤é3¤Ä¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ç¤â°½Ìî¡¢ËÀî¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤Þ¤µ¤Ë2024Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÌÇò¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤¬°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¥¥ã¥¹¥È¤â¹ë²Ú¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç°ìµ¤¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖºÇ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¡¢ºÇ¤â¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢ºÇ¤â¥Õ¥§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡ÖÇÛ¿®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊª¸ì¤Îºî¤êÊý¸«¤»Êý¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¾×·âÅª¤«¤Ä½¨°ï¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤¬ºÇ¹â¡×
¢¡2°Ì¡§¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×
¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤ËÂ³¤Netflix¤ÇÏ¢Æü¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÃËÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ï2°Ì¤Ë¡£ÃËÀ¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¤Î9¿Í¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌó1¥ö·î¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ÏÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Îø°¦À®½¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤à¤³¤È¤ä¡¢¤¿¤ÀÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê1¥ö·î¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤â½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¥´¡¼¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¥¥å¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢9¿Í¤¬¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤äÁÔÀä¤Ê·Ð¸³¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤µ¤é¤±½Ð¤¹»Ñ¤ä¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ºÆ±»Î¤ÎÁêÃÌ¡¦¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¦Ì¾¸À¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â´¶Æ°¤äµ¤ÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤«¤éÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ä¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤Ê¤É¶È³¦¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎÇÛ¿®°Ê¹ß¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ºÁ´°÷¤ÎSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÊ¿¶ÑÌó120ÇÜ¤Ë¤â¿Ä¹¡£Á´°÷Â·¤Ã¤Æ¡Öanan¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¤ÈNetflix¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÆ±ÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¤¿¤Á¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤ä¥«¥Õ¥§¥ï¥´¥ó¤Ê¤É¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÎø°¦¤ÈÍ§¾ð¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÆ±ÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤Ë¤È¤Æ¤â¥É¥¥É¥¤·¤¿¤·¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡ÖÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤Ê¥®¥¹¥®¥¹´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢²è¤¬åºÎï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ´Ñ¤ì¤¿¡×
¡¦¡ÖÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ï¿ô¤¢¤ì¤É¡¢Ã¯¤¬Ã¯¤ËÎø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Í§¾ð¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¿·Á¯¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡×
¢¡3°Ì¡§¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×
3°Ì¤Ï¡¢¸½ºß¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Îtimelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡ÊNetflix¡Ë¡£ÃæÅç·ò¿Í¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÈôÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç³×¿·¤È¤·¤Æ¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÎÄó°Æ¤Î¤â¤È¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î·èÃÇ¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ä²á¹ó¤ÊÎý½¬ÌÏÍÍ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÈÃç´ÖÃµ¤·¡É¤Î¿³ºº°÷¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼»ëÅÀ¤«¤é¤â´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²þ¤á¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢Ä¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÁª¤ÖÂ¦¤ÎÌÜÀþ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Æº£¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çtimelesz¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ¿§¡¹À®Ä¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤Ï²¿¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡×
¡¦¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤Æ´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤·¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡×
¡¦¡Ö½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹Í¤¨¤ò¤µ¤é¤ËÃÎ¤ê¤â¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁªÈ´¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Áª¤ÖÂ¦¤Î³ëÆ£¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤ÊÂÖÅÙ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡£º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¢¡4°Ì¡§¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×
4°Ì¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊNetflix¡Ë¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬5000ËüÉôÆÍÇË¡¢°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ¤Ç½é¼Â¼Ì²½¡£ÌµÎà¤ÎÈþ½÷¹¥¤¤Ç¡¢Èþ½÷¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ä¶°ìÎ®¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¡¦ºã±©獠¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤òÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤·¡¢ÎáÏÂ¤Î¿·½É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë獠¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥Ç¥£¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥Ö¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢Æ±ºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿±éµ»¡¢Ãé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¸¶ºî¤ä¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¤É¤¦¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬ÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿´°À®ÅÙ¤Ë¶Ã¤´¶Æ°¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¸¶ºî¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÀßÄê¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Â³ÊÔ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëºã±©獠¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×
¡¦¡ÖËÜÅö¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¸½Âå¤Ë¤¤¤ëºã±©獠¤À¤Ã¤¿¡£Â³ÊÔ¤â´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×
¡¦¡ÖÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Î´ËµÞ¤¢¤ë±éµ»¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡ÖÀ©ºî¿Ø¤Î¸¶ºî°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×
¢¡5°Ì¡§¡ÖSHOGUN ¾·³¡×
¤½¤·¤Æ5°Ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î¡È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëºÇ¹âÊö¤Î¾Þ¡ÖÂè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢ºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÉôÌç¤òÁí¤Ê¤á¤·»Ë¾åºÇÂ¿18ÉôÌçÀ©ÇÆ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡£¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë»á¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ÖSHOGUN¡×¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÇÆ¸¢¤òÁÀ¤¦¸ÞÂçÏ·¤ÈÅ¨ÂÐ¤·Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦Àï¹ñºÇ¶¯¤ÎÉð¾¤¬¡¢Å¨¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¿Í¹Ò³¤»Î¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢²ò¼á¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤Î»Ä¤ëÉôÊ¬¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ò¼ç±é·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¸«»ö¤ËÊ§¿¡¡£ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î»£±Æ¤¬¤Ê¤¤Æü¤âËèÆü¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢¾®Æ»¶ñ¤«¤é¥¥ã¥¹¥È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢½êºî¡¢°áÁõ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ìÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¹ë²Ú¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë»þÂå·à¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡ª±ÇÁü¤âÈþ¤·¤¤¤·±éµ»¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×
¡¦¡Ö¥«¥Ê¥À¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥Éºî¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»þÂå·à¤é¤·¤¤ËÜ³Ê»þÂå·à¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÈþ½Ñ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ìò¼Ô¤Î½êºî¡¢ÏÃ¤·Êý¤«¤é¡¢ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤»¦¿Ø¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¥¨¥ß¡¼¾ÞºÇÂ¿ÉôÌç¼õ¾Þºî¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¸«»ö¤ÊÀï¹ñ»þÂå¤ÎÉÁ¼Ì¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö»þÂå·à¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×
¢¡6°Ì¡Á10°Ì¤ÎÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È°ìµó¾Ò²ð
6°Ì¡§¡Ö1122 ¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö2ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ÎÉÁ¤Êý¤¬ÃúÇ«¤Ç¶»¤¬¶ì¤·¤¤¡×
¡¦¡Ö¿´¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ÆÉ×ÉØ¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸À¤òÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¶¦´¶¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö¸¶ºî¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤µÓËÜ¤¬¹âÉ¾²Á¤Ê¤Î¤È¡¢¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¤È²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×
7°Ì¡§¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö±ÇÁüÈþ¤ÈOST¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¡Ø¥µ¥ó¥È¥é¡Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¡Ë¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ëè½µÂç¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖµÓËÜ¡¢±é½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¿Ø¤Î±éµ»ÎÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¦¡ÖÀÚ¤Ê¤µ¤È¥¥å¥ó¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÎÞ¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤¿¡×
8°Ì¡§¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡ÖÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¦¡Ö²û¤«¤·¤µ¤È¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¦¡Ö¤æ¤ê¤ä¤ó¡Ê¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ë¤Î½÷Í¥º²¤Ë¹û¤ì¤¿¡×
9°Ì¡§¡Ö¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¸«Æþ¤ëºîÉÊ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±ÇÁüÈþ¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¦¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥«¥ß¥¥Ò¥«¥ëÌò¤¬¥Ë¥Î¡ÊÆóµÜÏÂÌé¡Ë¡ªºîÉÊ¤¬¤è¤ê°ìÁØµ±¤¤¤¿¡ª¡ª¡×
¡¦¡Ö¼Â¼Ì¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±éµ»¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âã·Æ£ÈôÄ»¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¢¥¤¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¼Â¼Ì¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
10°Ì¡§¡ÖÍ¾Ì¿°ìÇ¯¤ÎËÍ¤¬¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤Î·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÃ¡£¡×
¡ãÆÉ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¦¡Ö½©¿Í¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¤È½ÕÆà¡Ê½Ð¸ý²Æ´õ¡Ë¤¬¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÎø¤ò¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°À¸¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬Âº¤¯¤ÆÑ³¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¦¡ÖÀÚ¤Ê¤¯Èá¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÑ³¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤2¿Í¤Î½ã¿è¤ÊÎø°¦¤¬¤È¤Æ¤âµã¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¡¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¹ñÌ±Åª¿ä¤·¥é¥ó¥¥ó¥°
SNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô380Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬¡¢WEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¿³ºº¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×Æâ¤Ç¤Îµ»öÏª½Ð²ó¿ô¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¡¢³Æ¼ï¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø2025Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬¡Ù¥¨¥ó¥¿¥á¡ÊÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¡Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¥ó¥É´°Á´Í½Â¬¡×¤ä¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ2024¡×¡¢Ëè¥¯¡¼¥ë¹±Îã¡Öº£´üºÇ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥ÞTOP10¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û