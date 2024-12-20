¥·¥ã¡¼¥×¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ëºæ¹©¾ì¤Î°ìÉôÇäµÑ¡¡Ìó1000²¯±ß
Shiho Tanaka
¡ÎÅìµþ¡¡£²£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥·¥ã¡¼¥×¤Ï£²£°Æü¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ËÊÝÍ¤¹¤ëµì¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¹©¾ì¤ÎÅÚÃÏ¤ä»ÜÀß¤Î°ìÉô¤ò¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇäµÑ³Û¤ÏÌó£±£°£°£°²¯±ß¡£º£¸å¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¶¨µÄ¤·¡¢·ÀÌóÄù·ë¸å¤Ë²þ¤á¤Æ³«¼¨¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¼Ò¤Ï£¶·î¤Ë¡¢Æ±¹©¾ì´ØÏ¢¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â£²£°Æü¡¢¥·¥ã¡¼¥×ºæ¹©¾ì¤ÎÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤ò£±£°£°£°²¯±ß¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ò·ïÉÕ¤¤Ç·èµÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºæ¹©¾ìÆâ¤Î£Á£É¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼ÀßÃÖÍ½Äê¥¨¥ê¥¢¤Ç£²£µ£°¥á¥¬¥ï¥Ã¥Èµ¬ÌÏ¤ÎÅÅÎÏ¤Î¶¡µë¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çã¤¤¼è¤ê¼êÂ³¤¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢£Á£É¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¹©¤·¡¢¼õÅÅÍÆÎÌ¤¬£±£µ£°¥á¥¬¥ï¥Ã¥Èµ¬ÌÏ¤Î£Á£É¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ÔÆ¯¤ò£²£°£²£¶Ç¯Ãæ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£