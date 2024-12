¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¡ªÅìµþ¹©·ÝÂç³ØÂç³Ø±¡·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ²Ê¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¡×

東京工芸大学大学院芸術学研究科メディア芸術研究センターは、「進化するメディア芸術」をテーマにシンポジウムを開催します。開催日は2024年12月21日(土)で、入場は無料。

東京工芸大学大学院芸術学研究科メディア芸術研究センター「進化するメディア芸術」

東京工芸大学大学院芸術学研究科メディア芸術研究センターは、「進化するメディア芸術」をテーマにシンポジウムを開催します。開催日は2024年12月21日(土)で、入場は無料です。

この研究センターは、芸術学及び芸術表現に関する学術の理論及び応用の研究を推進し、その成果を広く学内外に発信し、メディア芸術の分野における発展に寄与することを目的に、2022年に立ち上げられました。

■シンポジウム「進化するメディア芸術」

・会期:2024年12月21日(土)

・時間:10:30〜13:00

・会場:東京工芸大学中野キャンパス2号館 マルチメディア講義室

・料金:無料

・主催:東京工芸大学大学院芸術学研究科メディア芸術研究センター

【内容】

・開会あいさつ

永江 孝規 東京工芸大学大学院芸術学研究科長

・議論起こし

岡田 智博氏(一般社団法人クリエイティブクラスター代表)

・基調講演1

八谷 和彦氏(東京藝術大学教授)

「東京藝術大学先端芸術表現科およびAMCでの研究・教育指導について(アーティストからメディア芸術の人材育成の役割へ)」

・基調講演2

村上 寛光氏(神奈川工科大学情報学部情報メディア学科准教授・東京工芸大学芸術学部非常勤講師)

「アニメーション研究・教育人材育成の経験と発展に向けた知見について(東京工芸大学卒業生から見たメディア芸術の人材育成)」

・パネルセッション「―メディア芸術における教育・研究による人づくり―」

モデレーター:岡田 智博氏

登壇者 :八谷 和彦氏

村上 寛光氏

山本 健介(東京工芸大学芸術学部アニメーション学科教授)

細萱 敦(東京工芸大学芸術学部マンガ学科教授)

今給黎 隆(東京工芸大学芸術学部ゲーム学科教授)

内山 雄介(東京工芸大学芸術学部デザイン学科准教授)

・閉会のあいさつ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post メディア芸術の分野における発展に寄与!東京工芸大学大学院芸術学研究科メディア芸術研究センター「進化するメディア芸術」 appeared first on Dtimes.