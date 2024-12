7QUARK¤¬³«È¯¡ªGSE¡ØÉ´·õÆ¤ÍÅÅÁåºëý¡Ù

GSEがグローバルパブリッシングを担当し、7QUARKが開発を手がけた和風アクションRPG『百剣討妖伝綺譚』、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5のパッケージ版の予約受付を開始。

GSE『百剣討妖伝綺譚』

■対応機種 :PC/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/

PlayStation(R)5/Xbox One/Xbox series X|S

■発売日 :2025年4月24日

■価格 :4,380円(税込み4,818円)

■価格(限定版):7,727円(税込み8,500円)

■ジャンル :ローグライトアクションRPG

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :7QUARK

■CERO :審査中

GSEがグローバルパブリッシングを担当し、7QUARKが開発を手がけた和風アクションRPG『百剣討妖伝綺譚』、Nintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5のパッケージ版の予約受付を開始しました。

予約特典や限定グッズの詳細も公開され、バラエティ豊かな豪華アイテムがラインナップされています。

予約期間中に予約すると、これらの特典を手に入れることができます!

一つは不死身の謎を解き明かすための冒険活劇

一つは事業の活路を求めるファンタジー職場コメディ

一つは輪廻の呪いから姫を救うための世界大戦

三つの物語には共通の敵がいるーそれは、世間を見下す「九尾の狐」。

不死身の忍者―時雨

三百年前、「夜叉」と呼ばれる人間が妖怪を虐殺し、妖怪たちにとっての悪夢「血月」を創り上げた。

「夜叉」が姿を消したことで血月は終焉を迎え、人間と妖怪の間にかろうじて微妙な均衡が保たれていた。

しかし、それから三百年後、その均衡は崩れ、凶暴な魑魅魍魎が忍の里を襲撃する。

妖怪たちの異常な行動と、行方不明になった師匠の謎を追い、時雨は旅立つことを決意した。

地獄の獄卒―沙羅

天地創造以来、地獄の獄卒と天界の神使は人間の資源を巡って争いながら、天と地の均衡を保ってきた。

しかし、次なる神使が降臨するという予言が現実となり、その均衡は崩れようとし、三界が静かに目を光らせていた。

自らの業績を上げるため、沙羅は神使を探す旅に出るのだ。

妖怪武士 竹虎

伝説によれば、「天地ノ妖」を得た者は天下を得ると言われている。

この噂が広まるや否や、世間が騒然とした。

そして今、「天地ノ妖」は人間の姿で「紺碧国」の領主一家に誕生したことで、九尾軍団がいち早く侵攻を開始。

こうして、天下は再び混乱の渦に巻き込まれている。

そんな乱世の中、主君を守るために戦う竹虎だったが、輪廻の妖術に囚われてしまう…

笑いと涙、愛と憎しみ、そして親情や友情を描き、人間と妖怪の複雑な関係を浮き彫りにしています。

そんな人と妖が平和に共存する時代、突如として暴れ出す妖怪たちの襲撃が、その均衡に終止符を打った。

一体なぜ、妖怪たちは突然人間を襲い始めたのか?魑魅魍魎が跋扈する混沌の世の中で、三人の主人公は果たして平和を取り戻せるのか?物語の核心に迫る壮大な冒険譚が、今ここに始まります。

時雨、沙羅、竹虎ーそれぞれ目的や使命を抱えた三人の主人公は、異なる物語の軸で展開する個別ストーリーラインを進みます。

各章では、主人公以外のキャラクターたちも別軸の物語に登場することもあります!

さらに、各主人公にはそれぞれのテーマソングが用意されています。

日笠陽子さん、竹達彩奈さん、小山力也さんという豪華キャストが、キャラクター専用のテーマソングを熱唱し、物語にさらなる深みを加えます!

●予約特典および限定特典 どちらも手に入る●

予約特典内容:

ポストカード(2枚入り):レーザー印刷で立体感のある仕上がりとなった特製ポストカード。

《限定特典》

1.花札:ゲーム内のキャラクター武器やアイテムをモチーフにデザインされた花札。

カードデザインには和風美学が随所に表現されており、1枚1枚に象徴的な意味が込められ、コレクション価値の高い一品です。

2.レターオープナー:主人公「時雨」の所持武器「桜吹雪」をモチーフにデザインされた開封用ナイフ。

3.サウンドトラック・シングル(デジタルダウンロードカード):全29曲を収録。

ゲームBGMと各主人公のテーマソングが含まれています。

4.アートブック:全100ページ以上に及ぶ豪華装丁の画集。

ストーリーや背景設定を網羅したファン必携の一冊です。

※画像はイメージです。

実際の商品とは異なる場合があります。

※上記の特典は数量限定です。

なくなり次第終了となります。

(C)2024 7QUARK. Licensed to and published by Game Source Entertainment. All rights reserved.

