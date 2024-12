HDMI±ÇÁü½ÐÎÏÂÐ±þ¡ªMAXWIN¡ØDVD309¡Ù

MAXWINは、スマホとBluetooth接続、HDMI映像出力にも対応した多機能DVDプレーヤー『DVD309』の販売中です。

MAXWIN『DVD309』

再生可能フォーマット:DVD/AVI/DIVX/MPEG4/VCD/SVCD/MP3/CD/WMA

ラジオ :FM/76〜108MHz、AM/522-1620kHz

音声出力 :FL・FR・RR・RL/RCA

映像出力 :HDMI/CVBS×2

入力端子 :Φ3.5ミニプラグ、USBスロット、microSDスロット

入力電圧 :DC12V

本体サイズ :約187(W)×55(H)×180(D)mm

本体重量 :約1.25kg

多機能DVDプレーヤー『DVD309』

◆HDMI映像出力対応

アナログのRCA接続端子が無いモニターにもHDMIで接続でき、映像を表示させることができます。

◆映像分配器いらずのRCA2系統出力

RCA映像音声2系統出力に対応。

2台のモニターで同時に楽しむことができ、分配器が不要なので経済的です。

◆Bluetooth接続対応

スマートフォン、タブレットとBluetooth接続すれば携帯端末内の音楽をワイヤレスで再生できます。

YouTubeなどの音楽も大迫力のカースピーカーで楽しめます。

◆4つのスピーカーに接続

車体のスピーカーに接続することが可能。

カーステのスピーカーから本格的なサウンドが楽しめます。

◆AM/FMラジオチューナー内蔵

国内周波数に対応したラジオチューナーも内蔵。

車のアンテナに接続して安定した受信が可能です。

FM周波数(76〜108MHz)、ワイドFM(90.0MHz〜94.9MHz)にも対応しています。

◆USB/microSD対応

USBメモリ、microSDカードに保存された音楽、画像等のデータを再生できます。

※データの種類や容量・サイズにより再生できない場合があります。

◆操作キーのカラーを変更できる

車内の雰囲気に合わせてお好みで操作キーのカラーを7色に変更できます。

自動で変化させさたり、1カラーに固定もできます。

製品仕様1

製品仕様2

