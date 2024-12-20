¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ÇPV¸ø³«¡¡´Ø½ÓÉ§¡¦¤Æ¤é¤½¤Þ¤Þ¤µ¤¡¦Lynn¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¤¬¡¢2025Ç¯1·î9Æü¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÂè3ÃÆPV¤äÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¡¢¼çÂê²Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¿·PV
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏµÜËÜ¹À¼¡¤Î¡Öover the top¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ïimase¤Î¡ÖEGOIST¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼ØÅçÆ©Ìò¤ò´Ø½ÓÉ§¡¢¹ÄÌò¤ò¤Æ¤é¤½¤Þ¤Þ¤µ¤¡¢Çò¸×¤¢¤«¤êÌò¤òLynn¡¢¸ùÅáÌò¤òÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î¥ï¥¬¥Þ¥ÞÃË¡É¤Î¥Ï¥ë¤È¡¢¡Èµ¤¼å¤Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¥ª¥¿¥¯¡É¤Î¥¬¥¯¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢¥¼¥í¤«¤éµ¯¶È¤·¡¢·¿ÇË¤ê¤ÊÊýË¡¤Ç1Ãû¥É¥ë¡Ê¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥À¥é¡¼¡Ë¤ò²Ô¤¤¤Ç¡¢Ä¹¼ÔÈÖÉÕ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ª¡¼¥ë¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¸¶ºî¡§°ð³ÀÍý°ìÏº¡¢ºî²è¡§ÃÓ¾åÎË°ì¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×150ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2023Ç¯7·î¤è¤êTBS¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¼ç±é¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï2024Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¿·PV
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÏµÜËÜ¹À¼¡¤Î¡Öover the top¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ïimase¤Î¡ÖEGOIST¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼ØÅçÆ©Ìò¤ò´Ø½ÓÉ§¡¢¹ÄÌò¤ò¤Æ¤é¤½¤Þ¤Þ¤µ¤¡¢Çò¸×¤¢¤«¤êÌò¤òLynn¡¢¸ùÅáÌò¤òÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ª¡¼¥ë¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¸¶ºî¡§°ð³ÀÍý°ìÏº¡¢ºî²è¡§ÃÓ¾åÎË°ì¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×150ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2023Ç¯7·î¤è¤êTBS¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¼ç±é¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï2024Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£