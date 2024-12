Horacio Pagani»²²Ã¡ªSKY GROUP¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×

パガーニ・アウトモビリとオフィシャルパートナーを結ぶSKY GROUPは、Pagani Automobili創業者兼CEOであるHoracio Paganiと共に、東京にある明治記念館にてプライベートパーティを実施しました。

SKY GROUP「プライベートパーティ」

12月13日(金)夜、東京港区にある明治記念館 金鶏の間にてPaganiオーナー様はじめ、SKY GROUPのお客様をお招きし、プライベートパーティを開催しました。

パーティには、Pagani Automobili創業者兼CEO:Horacio Pagani氏、General manager:Hannes Zanon氏、Asia Pacific Managing Director:Alberto Giovanelli氏の3名も参加。

パーティ会場にはHoracio Pagani氏が所有されているHuayra Roadster HPとZonda F、そして先日、日本で納車されたばかりのUtopiaが展示されました。

Horacio Paganiはパーティ時の挨拶で「日本の文化、伝統、人がとても好きで、尊敬している。

日本でこのようにイベントを行えることを大変うれしく思います」と話されました。

Horacio Pagani氏のスピーチ

Huayra Roadster HPとUtopiaの展示風景

Horacio Pagani氏、Hannes Zanon氏、Alberto Giovanelli氏

明治記念館 金鶏の間 案内標識「パガーニ オブ トウキョウ」

Pagani車カラーサンプル

■SKY GROUP「Pagani of Tokyo」

所在地 :〒106-0047 東京都港区南麻布5-10-37

営業時間:10:00-18:00

TEL :03-3447-1909

