62ºÐ¡¦äªÍøÉ×¡¢60ºÐ¤Ç¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¥¬¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡¡ËþÅç¿¿Ç·²ð¡õ·ó¶áÂç¼ù¤ò¥¹¥«¥¦¥È¡Ö²¶¤Î²ñ¼Ò¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎäªÍøÉ×¤¬¡¢¤¢¤¹21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥á¥·¥É¥é ·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°11¡§55¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¡ªÃãÅ¦¤ßÂÎ¸³¤ò¤¹¤ëäªÍøÉ×¤é
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë¤ÈËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÂæËÜ¤â»Å¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡£Ã¯¤¬Î¹¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ç·è¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦¶¹»³»Ô¤ò¤á¤°¤ë¡£
¡¡äª¤Ï¡¢²ÏÀîÉßÃæ±û¸ø±à¤Ç2¿Í¤È¹çÎ®¡£ºÇ½é¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢äª¤¬¾åµþ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Âçºå¤Î¿Íµ¤·àÃÄ¡¦·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿äª¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¹ã¾å¾°»Ë¤¬¼çºË¤·¤Æ¤¤¤¿·àÃÄ¡¦Âè»°ÉñÂæ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾åµþ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÂè»°ÉñÂæ¤Î¡Ë¤Û¤«¤Î·àÃÄ°÷¤Ï¡¢²¶¤¬Æþ¤ë¤È²¿¤«Ùæ¤á¤½¤¦¤À¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ã¾å¤¬äª¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß62ºÐ¤Îäª¤Ï¡Ö¸µµ¤²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Û¤ó¤È¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¤ÈËþÅç¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥Ð¥«¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢Â¿Ê¬¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¸ÅÅÄ¡Ê¿·ÂÀ¡Ë¤È¤«¡¢À¸À¥¡Ê¾¡µ×¡Ë¤µ¤ó¤â¾¡Â¼¡ÊÀ¯¿®¡Ë¤¯¤ó¤â¾¾½Å¡ÊË¡Ë¤¯¤ó¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤±¤É¤½¤ÎÊÕ¤ÎÀÐ¤³¤í¤À¤«¤é¤Í¡£¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë±é·à¤Î»ö¹Í¤¨¤Æ¤ëÅÛ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿ô¡¹¤ÎÂç¸æ½êÇÐÍ¥¤òÃã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁÏ¶È155Ç¯¤ÎÃã²°¡ÖµÜÌî±à¡×¤ËÅþÃå¡£ÃãÌ¼¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¡¢¤ªÃãºî¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡¤ÎÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿äª¤«¤é¡Öº£¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿·ó¶á¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤æ¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Èº£¤Î»þÂå¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÅÄÂå¤À¤ó¤´Å¹¡×¤ËÅþÃå¡£»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤â°¦¤·¤¿¾ßÌý¤Î¤ß¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎÃÄ»Ò¤ò´®Ç½¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç53Ç¯´Ö°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤Å¤Þ±à¥ì¥¸¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ø¡£´·¤ì¤Ê¤¤¥ª¡¼¥È¥Æ¥Ë¥¹¤Ç²¿¿Í¤«¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÂå¶â¤òÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤«·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£À©¸Â»þ´Ö5Ê¬¤Î¡ÈÄà¤êÂÐ·è¡É¤Ç°ìÈÖÄà¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬»ÙÊ§¤¦¡£
¡¡¼¡¤ÎÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢äª¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¥¬¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦äª¡£¡Ö¤â¤¦º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤ËÀÖÍç¡¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£¤¿¤À¡Ö61ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤Ã¤«¤ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ²È¤Î¸¼´Ø¤ÎÁ°¤Ç¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÅ¹¤ÏËÜ³Ê¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤Î¡ÖÎÏ»ÎÎÁÍý ËÜ¶¶¡×¡£ÀäÉÊÎÁÍý¤òÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÂçÁû¤®¤¹¤ë·ó¶á¤ÈËþÅç¤ò¸«¤Æ¡¢äª¤¬¡Ö·¯¤éËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤Í¡×¤È¤¢¤¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤²¡£¤½¤Î¸å¤â¤Ï¤·¤ã¤®Â³¤±¤ë2¿Í¤Ëäª¤Ï¡Ö²¶¤Î²ñ¼Ò¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡©¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ò¤ªÂê¤Ë²Î¥Í¥¿¤â¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤Ç¡ªÃãÅ¦¤ßÂÎ¸³¤ò¤¹¤ëäªÍøÉ×¤é
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë¤ÈËþÅç¿¿Ç·²ð¤¬¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ëÂæËÜ¤â»Å¹þ¤ß¤â¤Ê¤¤Î¹ÈÖÁÈ¡£Ã¯¤¬Î¹¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤«¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ç·è¤á¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦¶¹»³»Ô¤ò¤á¤°¤ë¡£
¡¡äª¤Ï¡¢²ÏÀîÉßÃæ±û¸ø±à¤Ç2¿Í¤È¹çÎ®¡£ºÇ½é¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢äª¤¬¾åµþ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Âçºå¤Î¿Íµ¤·àÃÄ¡¦·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿äª¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¹ã¾å¾°»Ë¤¬¼çºË¤·¤Æ¤¤¤¿·àÃÄ¡¦Âè»°ÉñÂæ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾åµþ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÂè»°ÉñÂæ¤Î¡Ë¤Û¤«¤Î·àÃÄ°÷¤Ï¡¢²¶¤¬Æþ¤ë¤È²¿¤«Ùæ¤á¤½¤¦¤À¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ã¾å¤¬äª¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß62ºÐ¤Îäª¤Ï¡Ö¸µµ¤²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Û¤ó¤È¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¤ÈËþÅç¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥Ð¥«¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢Â¿Ê¬¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¡£
¡¡¼¡¤ÎÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿äª¤«¤é¡Öº£¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Î¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿·ó¶á¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤æ¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Èº£¤Î»þÂå¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡ÖÅÄÂå¤À¤ó¤´Å¹¡×¤ËÅþÃå¡£»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤â°¦¤·¤¿¾ßÌý¤Î¤ß¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎÃÄ»Ò¤ò´®Ç½¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç53Ç¯´Ö°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤Å¤Þ±à¥ì¥¸¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ø¡£´·¤ì¤Ê¤¤¥ª¡¼¥È¥Æ¥Ë¥¹¤Ç²¿¿Í¤«¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÂå¶â¤òÃ¯¤¬»ÙÊ§¤¦¤«·è¤á¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£À©¸Â»þ´Ö5Ê¬¤Î¡ÈÄà¤êÂÐ·è¡É¤Ç°ìÈÖÄà¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬»ÙÊ§¤¦¡£
¡¡¼¡¤ÎÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢äª¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¥¬¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦äª¡£¡Ö¤â¤¦º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤ËÀÖÍç¡¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢Âç¿Í¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£¤¿¤À¡Ö61ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤Ã¤«¤ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ²È¤Î¸¼´Ø¤ÎÁ°¤Ç¿²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÅ¹¤ÏËÜ³Ê¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤Î¡ÖÎÏ»ÎÎÁÍý ËÜ¶¶¡×¡£ÀäÉÊÎÁÍý¤òÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÂçÁû¤®¤¹¤ë·ó¶á¤ÈËþÅç¤ò¸«¤Æ¡¢äª¤¬¡Ö·¯¤éËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤Í¡×¤È¤¢¤¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤²¡£¤½¤Î¸å¤â¤Ï¤·¤ã¤®Â³¤±¤ë2¿Í¤Ëäª¤Ï¡Ö²¶¤Î²ñ¼Ò¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡©¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ò¤ªÂê¤Ë²Î¥Í¥¿¤â¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¡£