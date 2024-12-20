¡Ú¿·Ìîµå¾ì¡Û¸©¤¬ÉÍ¾¾»Ô¤ËÀ°È÷¤¹¤ëÌîµå¾ì½ä¤ëŽ¢¶¨µÄ²ñŽ£ÀßÃÖ¹µ¤¨»ÔÄ¹¤Ï²þ¤á¤Æ·úÀßÈñ¤Î¸©ÉéÃ´µá¤á¤ë(ÀÅ²¬)
ÀÅ²¬¸©¤¬ÉÍ¾¾»Ô¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¿·Ìîµå¾ì¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¸©¤È»Ô¤Î¡Ö¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¡¢2025Ç¯1·îÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃæÌî»ÔÄ¹¤ÏÌîµå¾ì¤Î·úÀßÈñÍÑ¤Ï¸©¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤è¤¦²þ¤á¤Æµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍ¾¾»Ô¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¿·Ìîµå¾ì¤ò½ä¤ê¡¢¸©¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤ä¥³¥¹¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¥Éー¥à·¿¤È²°³°·¿¤Î3¤Ä¤Î°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸©¤Ï12·î¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤ÈÍø³èÍÑ¤Î¹½ÁÛ¤äÈñÍÑÉéÃ´¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡Ö¶¨µÄ²ñ¡×¤ò2025Ç¯1·îÃæ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍ¾¾»Ô¤ÏÂ¿ÌÜÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Éー¥à·¿¡×¤Î·úÀß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20Æü¡¢ÃæÌî»ÔÄ¹¤Ï¡ÈÈñÍÑÉéÃ´¤Î¤¢¤êÊý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Ë¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉÍ¾¾»Ô¡¡ÃæÌî Í´²ð »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¡ÊÌîµå¾ì¡ËËÜÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸©¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼þÊÕÀ°È÷¤Ï¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î´ÑÅÀ¤âÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤âºÇÂç¸Â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
¾²ÃÈË¼,
¾åÅÄ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÂçÁ¥,
Áòº×,
³ùÁÒ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¹©¾ì,
ºßÂð°åÎÅ