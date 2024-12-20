¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¼¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¤ÏµÄ²ñ²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡¡»ÔµÄ²ñ¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ²Ä·è¡¡µÄ¾ì¤ÏÈ¿ÂÐµÄ°÷¤ÈËµÄ°»ÔÌ±¤¬°ì»þ¡È°ì¿¨Â¨È¯¡É
¡¡ÂçºåÉÜ¤Î´ßÏÂÅÄ»ÔµÄ²ñ¤¬»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¡£»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î±ÊÌî¹ÌÊ¿»ÔÄ¹¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤ÈÀÅª´Ø·¸¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯£±£±·î¡¢²ò·è¶â£µ£°£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ÇÏÂ²ò¤¬À®Î©¡£±ÊÌî»ÔÄ¹¤Ï¡Ö½÷À¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¤âÀ²Ã³²¤ÏÈÝÄê¤·¡¢»ÔÄ¹Â³Åê¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î£²£°Æü¤â»ÔÌò½ê¤Î³°¤Ç¡Ö¼¤á¤í¥³¡¼¥ë¡×¤¬¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï»ÔÄ¹¤Î½ÐÀÊ¤òµñ¤à¤Ê¤É°ÛÎã¤Î¾õÂÖ¡£¤½¤¦¤·¤¿º®Íð¤ò¾·¤¤¤¿»ÔÄ¹¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï±ÊÌî»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊËµÄ°¤Î»ÔÌ±¡Ë¡Ö²¿¤ò¤¤¤¦¤È¤ó¤¸¤ã¤³¤é¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£±ÊÌî¡Ê»ÔÄ¹¡Ë¤¬¼¤á¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤àÏÃ¤ä¡×
¡¡¡ÊÈ¿ÂÐ¤Î»ÔµÄ¡Ë¡Ö¤À¤Þ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤È¤±¡×
¡¡¡ÊµÄÄ¹¡Ë¡ÖËµÄ°¿Í¤ÏÀÅ½Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡È¿ÂÐ¤ÎµÄ°÷¤ÈËµÄ°¤ËÍè¤¿»ÔÌ±¤¬°ì»þ¡¢°ì¿¨Â¨È¯¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÈ¿ÂÐ¤Î»ÔµÄ¡Ë¡ÖÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÎ·è¤Î·ë²Ì¡¢»¿À®£²£°È¿ÂÐ£´¤Î»¿À®Â¿¿ô¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ï²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÄÄ¹¤«¤éÉÔ¿®Ç¤µÄ·èÄÌÃÎ½ñ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿±ÊÌî»ÔÄ¹¡£º£¸å¡¢»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤«¼º¿¦¤¹¤ë¤«¡¢¼«¤é¼¿¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê´ßÏÂÅÄ»Ô¡¡±ÊÌî¹ÌÊ¿»ÔÄ¹¡Ë¡ÖÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤â²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼¿¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¼¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¿¦¤òÁªÂò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏµÄ²ñ¤â²ò»¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£