·ÈÂÓ¤Ë¡Ö060¡×26Ç¯7·î¤«¤é¡¡¥É¥³¥â¤Ê¤É5¼Ò¤¬ÍøÍÑ³«»Ï
¡¡NTT¥É¥³¥â¡¢KDDI¡Êau¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ5¼Ò¤Ï20Æü¡¢¡Ö060¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤ÊÈÖ¹æ¤ò2026Ç¯7·î°Ê¹ß¡¢½ç¼¡ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÎÈÖ¹æ³ä¤êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÆ¬¤ÎÈÖ¹æ¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö090¡×¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2002Ç¯¤Ë¡Ö080¡×¡¢13Ç¯¤Ë¡Ö070¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÈÖ¹æ¤Î¿ô¤Ï2²¯7ÀéËü·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö090¡×¤È¡Ö080¡×¤ÏÁ´¤Æ³ä¤êÅö¤ÆºÑ¤ß¤Ç¡¢24Ç¯9·îËö»þÅÀ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤ÏÌó530Ëü·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¡Ö060¡×¤ÎÄÉ²Ã¤ÇÈÖ¹æ¤Ï3²¯6ÀéËü·ï¤ËÁý¤¨¤ë¡£