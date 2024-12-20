FUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¡¢¡ÈÆÃÃí¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡É¤È¤Î¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¿®»Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤¬12·î18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÆÃÃí¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ËÜÉÒ»Ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼¡½÷¤«¤é¼êÎÁÍý¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡¢¡Öº£Æü12·î18ÆüÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿ ¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿®»Ò¤¬ÆÃÃí¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ 54ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö53¡×¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÆÃÃí¥±¡¼¥¤È¤Î¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ë°ÂÁ´¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÇ¯¤ò¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£