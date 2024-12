巨匠クリント・イーストウッドによる最新作『陪審員2番』が、にで独占配信開始となった。日本人キャストを含む12人の陪審員による法廷ミステリーだ。



俳優として数多くの西部劇やアクション映画に出演するほか、監督としても『許されざる者』(1992)『ミリオンダラー・ベイビー』(2004)でアカデミー作品賞とアカデミー監督賞を2度受賞するほか、『硫黄島からの手紙』(2006)『運び屋』(2018)『クライ・マッチョ』(2021)などのヒット作を数多く世に送り出してきたクリント・イーストウッド。今年94歳を迎えたイーストウッド監督が手掛ける最新作は、恋人殺害の容疑で被告となった殺人犯の裁判をめぐり、陪審員となった主人公の男性が、思わぬかたちで事件と関わっていき、被告を有罪にするか、釈放するか、深刻なジレンマに悩むことになる法廷ミステリー。

映画は10月下旬にアメリカのAFI映画祭でのプレミア以降、アメリカやヨーロッパの一部地域では今年11月に劇場公開し、公開初週ながら6ヶ国で興行収入500万ドルを記録、ナショナル・ボード・オブ・レビュー(米国映画批評会議)が毎年発表する「今年の映画トップ10」にも選ばれている。

本作の主人公ジャスティン・ケンプ役を演じるのはニコラス・ホルト。『マッドマックス怒りのデス・ロード』で武装戦闘集団「ウォーボーイズ」のニュークスを演じ、来年公開のDCユニバース第1作『スーパーマン』ではスーパーマンの宿敵、レックス・ルーサーを演じることでも話題の俳優だ。ほかにも、『ヘレディタリー継承』のトニ・コレット、『セッション』のJ・K・シモンズ、ドラマ『24-TWENTY FOUR-』シリーズのキーファー・サザーランドなど、ハリウッドを代表する映画・ドラマ俳優が出演。

また、主人公を含む12人の陪審員のなかにはリアリティ番組『テラスハウス』にも出演した日本人俳優・福山智可子が出演。検事、弁護人、裁判官、それぞれの陪審員がもつ人間性と思惑を、繊細に描いた力作だ。

『陪審員2番』はU-NEXTにて独占配信中。