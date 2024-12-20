¼«Ì±ÅÞ¡¦µÜÂôÀÇÄ´²ñÄ¹¡ÖÁ´ÂÎ¤Ç6000¤«¤é7000²¯±ß¤Î¸º¼ý¡×¡¡¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬123Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Ç
Í¿ÅÞ¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢123Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç7000²¯±ßÄøÅÙ¤Î¸º¼ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ç¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êª²Á¤Î¾å¾ºÎ¨¤ò²ÃÌ£¤·¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤ò10Ëü±ß¤º¤Ä°ú¤¾å¤²¡¢123Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡µÜÂôÀÇÄ´²ñÄ¹
¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î´Ø·¸¤Ç¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¡¢Á´ÂÎ¤Ç6000¤«¤é7000²¯¤Î¸º¼ý¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
µÜÂôÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢¹ñ¤ÈÃÏÊý¤Î¹ç·×¤ÇºÇÂç7000²¯±ßÄøÅÙ¤Î¸º¼ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡Öºâ¸»¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î°ú¤¾å¤²¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤â¸ò¤¨¤¿3ÅÞ¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Î·ÑÂ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Öºâ¸»ÌäÂê¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£