ÁêÀî¼·À¥¡¢¥í¥±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¿¤Ö¤óº£¤ÎÊý¤¬¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê49¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º´ÅÏ¤Ç¤Î¥í¥±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÁêÀî¤Ï¡ÖBS¥Õ¥¸¡ØÆüËÜ°ä»ºÊª¸ì¡¡º´ÅÏÅç¤Î¶â»³¡ÁÀ¤³¦¤òÆ°¤«¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¹Û»³°ä»º¡Á¡Ù¤Çº´ÅÏ¤Ë¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥í¥±¤ÇË¬¤ì¤¿º´ÅÏ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÊüÁ÷¤Ï2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00¡Á20¡§55¡¡À§Èó¸«¤Æ¤Í¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼·À¥¤µ¤ó¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤¿¤Ö¤óº£¤ÎÊý¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼·À¥¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö²¿¤Ç¤¤¤Ä¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£