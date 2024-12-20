º£¼£¤¬²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ç25»î¹ç½Ð¾ì¤ÎMFµÝ¾ì·ø¿¿¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ÖÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
FCº£¼£¤Ï20Æü¡¢MFµÝ¾ì·ø¿¿(24)¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
µÝ¾ì¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â¹»¤«¤é¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤ÎHonda FC¤Ç¥·¥Ë¥¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éº£¼£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï25»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÝ¾ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âFCº£¼£¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Ìî¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
µÝ¾ì¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â¹»¤«¤é¹ñ»Î´ÜÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤ÎHonda FC¤Ç¥·¥Ë¥¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éº£¼£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï25»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÝ¾ì¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤âFCº£¼£¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Ìî¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×