¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥ë¥«¤Î¤è¤¦¡ª¡×¾×·âÅª¤Ê±Ë¤®¤¬SNS¤ÇÄ¶ÏÃÂê¤Ë¡¡¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤âÀä»¿¤ÎÅ·ºÍ5ºÐ¥¹¥¤¥Þ¡¼
¥¿¥¤¤Î¥ô¥¡¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Þ¥¤¥¹¥¨¥ó¥Ý¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢5ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Å·ºÍÅª¤Ê±Ë¤®¤òÈäÏª¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥ë¥«¤Î¤è¤¦¡ª¡×¾×·âÅª¤Ê±Ë¤®¤¬SNS¤ÇÄ¶ÏÃÂê¤Ë¡¡¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤âÀä»¿¤ÎÅ·ºÍ5ºÐ¥¹¥¤¥Þ¡¼
À¸¸å6¥ö·î¤Ç¶¥±Ë¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢2ºÐ¤Ë¤·¤Æ1¿Í¤Ç±Ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥¡¡¼¥Ë¥ã¤Á¤ã¤ó¡£5ºÐ¤Î»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢Êì¹ñ¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿25¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È°ìÅÙ¤âÂ©·Ñ¤®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯25¥á¡¼¥È¥ë¤ò±Ë¤®ÀÚ¤ê¡¢¸åÂ³¤Ë°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î±ÇÁü¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½4Ëü¿Í¤¤¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Âç¶½Ê³¡ª¡ÖÂ©·Ñ¤®¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥ë¥«¤Î¤è¤¦¤À¡×¡¢¡Ö¾Íè¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡×¡¢¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Èà½÷¤Î±Ë¤®¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤Î¿ô¤Ï100Ëü¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ô¥¡¡¼¥Ë¥ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£·î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶¥±Ë¤ÎÀ¤³¦Ã»¿åÏ©Áª¼ê¸¢¤Ë¤ï¤º¤«5ºÐ¤ÇÆÃÊÌ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢±Ë¤®¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Ú¥Ë¥ì¡¦¥Ö¥ë¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö5ºÐ¤Î»Ò¤¬¤³¤ó¤Ê±Ë¤®¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¤Þ¤À5ºÐ¤Î¥ô¥¡¡¼¥Ë¥ã¤Á¤ã¤ó¡¢º£¸å¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¾Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£