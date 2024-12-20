ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡´ü¶á¤¬Äã²¼¡¢ÆüÊÆ±Ñ¤Ê¤É¶âÍ»À¯ºöÈ¯É½¤òÄÌ²á¤·¤Æ

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.53¡¡7.94¡¡10.32¡¡6.98
1MO¡¡10.04¡¡8.21¡¡10.25¡¡7.62
3MO¡¡10.70¡¡8.44¡¡10.93¡¡8.10
6MO¡¡10.51¡¡8.16¡¡10.77¡¡8.14
9MO¡¡10.42¡¡8.04¡¡10.69¡¡8.22
1YR¡¡10.27¡¡7.99¡¡10.62¡¡8.33
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡10.40¡¡8.70¡¡7.04
1MO¡¡10.56¡¡9.76¡¡7.51
3MO¡¡11.34¡¡10.41¡¡7.90
6MO¡¡11.32¡¡10.48¡¡7.86
9MO¡¡11.29¡¡10.51¡¡7.83
1YR¡¡11.27¡¡10.56¡¡7.87
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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