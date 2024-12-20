²£ÉÍEX¤Ë¥¥¨¥¥¨¡¦¥È¥Ôー¡¦¥¢¥ê¤¬²ÃÆþ¡ÄÊ¡²¬Âè°ì½Ð¿È¤Î¸µÎ±³ØÀ¸¡ÖÀ¿¿´À¿°Õ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡B3½êÂ°¤Î²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Ï12·î19Æü¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø4Ç¯À¸¤Î¥¥¨¥¥¨¡¦¥È¥Ôー¡¦¥¢¥ê¤È2024－25¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥´Ì±¼ç¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¸½ºß21ºÐ¤Î¥¢¥ê¤Ï¡¢203¥»¥ó¥Á104¥¥í¤Î¥»¥ó¥¿ー¡£Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÊ¡²¬Âè°ì¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¹â¹»2Ç¯¼¡¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¹â¹»3Ç¯¼¡¤Ë¤Ï¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤ÈÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Ìó3¥«·î´Ö¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜ·ÐºÑÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³Ø4Ç¯¼¡¤Î¡ØÂè76²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ±Âç²ñ¤òÍ¥¾¡¤·¤¿ÆüËÜÂç³Ø¤ÈÂÐÀï¤·¡¢21ÆÀÅÀ12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È²¦¼ÔÁê¼ê¤Ë¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡B3¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñÀÒÁª¼ê3Ì¾¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈÁª¼ê¤Þ¤¿¤Ïµ¢²½Áª¼ê1Ì¾¡¢¤â¤·¤¯¤Ïµ¢²½¿½ÀÁÃæÁª¼ê¤Þ¤¿¤ÏÎ±³Ø¼ÂÀÓÁª¼ê¤ò1Ì¾¤Þ¤Ç¡¢Áª¼êÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥ê¤Ï¡ÖÎ±³Ø¼ÂÀÓÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥í¥¹¥¿ー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºßB3¼ó°Ì¤Î²£ÉÍEX¤Ï¡¢¡Ö¥Áー¥à¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤»þ´ü¤Ë¡¢ÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥êÁª¼ê¤Ï¿Í´ÖÀ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê´Ä¶¡¦¾õ¶·¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢B2¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤¿¥Ôー¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¡£¡Ö203¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³ー¥È¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤ëÁöÎÏ¤È¡¢²£¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¡£¼ê¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÄ·ÌöÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¡¢½À¤é¤«¤¤¥·¥åー¥È¥¿¥Ã¥Á¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¡×¤È¿·ÀïÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌóÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¤Ï¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤Ï²£ÉÍEX¤¬B2¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç²£ÉÍEX¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·Ð¸³¤È¼ÂÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¿¿´À¿°Õ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍEX¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£