¥Ý¥¿ÅÅ¤ÎÆâÂ¦¤ÏÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬À¹¤êÂô»³¡ª ¥æ¡¼¥¶¡¼»ëÅÀ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿EcoFlow¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» RIVER 3 ¥·¥ê¡¼¥º
¡¡ÅÅµ¤¤òÃß¤¨¤Æ¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ËµëÅÅ¤¹¤ë¡£¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÌò³ä¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤æ¤¨¡¢À½ÉÊ¤Ë¤ÏÂç¤·¤¿µ»½Ñ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£EcoFlow¤Î¿·À½ÉÊRIVER 3 ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤¬·ë½¸¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤À¡£
EcoFlow¤Î¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»RIVER 3 Plus
¡¡¶áÇ¯¡¢ËÉºÒÂÐºö¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ËµëÅÅ¤¹¤ë¡£Ê¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢·ÈÂÓÍÑ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÃ±½ã¤Êµ»½Ñ¤ÎÀ½ÉÊ¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤ÏÉ½ÌÌ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤µ»½Ñ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤Î°ìÃ¼¤òEcoFlow¤¬2024Ç¯9·î°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖRIVER 3 ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËRIVER 3 ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÍÆÎÌ245Wh¤ÎRIVER 3¤È11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÍÆÎÌ286Wh¤ÎRIVER 3 Plus¡¢ÍÆÎÌ572Wh¤ÎRIVER 3 Max¡¢ÍÆÎÌ858Wh¤ÎRIVER 3 Max Plus¤Î4¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÁí¾Î¤·¤ÆRIVER 3¤ÈÉ½µ¡Ë¡£
ÍÆÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎRIVER 3 ¥·¥ê¡¼¥º
¡¡EcoFlow¤Ï2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÇÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´½¾¶È°÷¤ÎÌó4³ä¤¬¸¦µæ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿ÆÃµöµ»½Ñ¤Ï1125·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤¤¤¦¤ÈIT·Ï¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡RIVER¤ÏÁÏ¶ÈÇ¯¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î²ÈÅÅ¸«ËÜ»Ô¤ÎCES¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÉÊ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¡¢·ÚÎÌ¡¦¾®·¿¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£¤½¤Î3À¤ÂåÌÜ¤¬RIVER 3¤À¡£
¡¡RIVER 3¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎºàÎÁ¤ËÃâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¡Ê°Ê²¼¡¢GaN¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿X-GaNPowerµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£½¾Íè¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÏºàÎÁ¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ê¥³¥ó¤Ï°Â²Á¤Ç²Ã¹©¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢ÅÅµ¤Äñ¹³¤¬¹â¤¯¡¢È¯Ç®¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡GaN¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGa¡Ë¤ÈÃâÁÇ¡ÊN¡Ë¤Î²½¹çÊª¡£¥·¥ê¥³¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÅÅµ¤Äñ¹³¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Î»ÈÍÑÃæ¤äÂÔµ¡Ãæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Â»¼º¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ç®ÅÁÆ³Î¨¤¬¹â¤¯¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤è¤ê¤âÊüÇ®¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
GaNµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤Ç²ÔÆ¯»þ´Ö¤¬±äÄ¹
¡¡¤Þ¤¿¡¢GaN¤Ï¹â¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®¤ÇÅÅµ¤¤ò¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤ÎÅÅÎÏ¥í¥¹¤âÍÞÀ©¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤ÆGaN¤Ï¹â¤¤ÅÅÎ®Ì©ÅÙ¤ÈÂÑÇ®À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¼«ÂÎ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾®·¿¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤ÈÆ±¼Ò¤Ç¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡EcoFlow¤ÎRIVER 3¤Ï¡¢X-GaNPowerµ»½Ñ¤ÇGaN¤Î»ý¤ÄÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Á¥Ã¥×¼ÂÁõ·¿¤ÇÊüÇ®ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÊüÇ®ÉôÉÊ¤äÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤¬¾®·¿²½¤·¡¢ÀÅ²»À¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄ¾Î®¤È¸òÎ®¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤âÅý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅÅ°µ¤äÅÅÎ®¡¢²¹ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÀ©¸æ¤äÉÔ¶ñ¹ç¾ðÊó¤ÎÇÄ°®¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RIVER 3¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿·ë²Ì¡¢100WÌ¤Ëþ¤ÎÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤òºÇÂç91¡ó±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ç¤ÏÂÎÀÑ¤¬Ìó30¡ó½Ì¾®¡£ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾®·¿²½¤ä²óÅ¾¿ô¤ÎÍÞÀ©¤Ç¤Ï¡¢²ÔÆ¯²»¤¬30dB¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£
²ÔÆ¯²»¤Ï¿¼Ìë¤Î¹Ù³°¿Þ½ñ´ÛÊÂ¤ß¤Î30dB¤ò¼Â¸½
¡¡¤µ¤é¤ËRIVER 3 Plus¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËUPSµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£UPS¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤Ê¤É¤ÇÅÅÎÏ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Æ°¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡´ï¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ëÁõÃÖ¤Î¤³¤È¡£EcoFlow¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏUPSµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÛµÞÅÅÎÏ¶¡µëµ¡Ç½¤È¤·¤ÆEPSµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡EPSµ¡Ç½¤ÏÅÅÎÏ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é30ms¡Ê0.03ÉÃ¡Ë¤ÇÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¬¡¢RIVER 3 Plus¤ÎUPSµ¡Ç½¤Ï10ms¡Ê0.01ÉÃ¡Ë¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿Ê²½¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
RIVER 3 Plus¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊUPSµ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡¡GaN¤ÎºÎÍÑ¤äUPSµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ï¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤Ê¥³¥¹¥ÈÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹â³Û¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤é¥³¥¹¥È¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÍÆÎÌ¤¬1000Wh°Ê²¼¤ÎRIVER 3¤Ç¤ÏÃ±¤ËÀ½Â¤¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢EcoFlow¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤³¤È¤«¤éºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡EcoFlow¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¡¢Åý¹çµ»½Ñ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎX-Core 3.0¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¹âÀÇ½¡¢°ÂÁ´À¤ò¼çÍ×¤Ê3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÀ½ÉÊ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
X-Core 3.0¤ò¹½À®¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢EcoFlow OASIS¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤äÂ¾¤Îµ¡´ï¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅÅ¸»´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÅÅÎÏ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ä±ó³ÖÁàºî¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÀÇ½¤Ç¤Ï¶È³¦ºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤ÎX-Stream¤äÅÅ°µ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëX-Boost¡¢²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤êÊüÇ®¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î²ÔÆ¯²»¤òÍÞ¤¨¤ëÀÅ²»µ»½Ñ¤ÎX-Quiet¡¢¤½¤·¤ÆÁ°½Ò¤ÎX-GaNPowerµ»½Ñ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÍÆÎÌ286Wh¤ÎRIVER 3 Plus¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢X-Stream¤Ë¤è¤êËþ½¼ÅÅ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Ç¡¢X-Boost¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È900W¤Þ¤Ç½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£X-Quiet¤ÇÁû²»¥ì¥Ù¥ë¤Ï30dB¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÁ´À¤Ç¤ÏX-Guard¤òÅëºÜ¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÆâÉô¹½Â¤¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿CTC¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äPACK¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢IP65¤Ë¤è¤ëËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀ¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÁ´À¤ò24»þ´Ö365Æü¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÅý¹ç¤·¤¿µ»½Ñ¤À¡£
X-Core 3.0¤Î»×ÁÛ¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤¿RIVER 3 Plus
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁÏ¶È¤«¤é7Ç¯¤Î´Ö¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Àè½Ò¤ÎÆ±¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤ÎÅÀ¿ô¤«¤é¤â¡¢¤¤¤«¤Ëµ»½Ñ³«È¯¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ï¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¼«¸ÊËþÂÅª¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£EcoFlow¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êË¡¤È¤·¤Æµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÁÆ¬¤Ëµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¿Ê²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬À¹¤êÂô»³¤Ê¤Î¤À¡£
EcoFlow¤Î¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»RIVER 3 Plus
¡üRIVER¤ÏRIVER 3¤Ø¤È¿Ê²½
¡¡¶áÇ¯¡¢ËÉºÒÂÐºö¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ËµëÅÅ¤¹¤ë¡£Ê¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢·ÈÂÓÍÑ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÃ±½ã¤Êµ»½Ñ¤ÎÀ½ÉÊ¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤ÏÉ½ÌÌ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤µ»½Ñ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤Î°ìÃ¼¤òEcoFlow¤¬2024Ç¯9·î°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖRIVER 3 ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËRIVER 3 ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢9·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÍÆÎÌ245Wh¤ÎRIVER 3¤È11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÍÆÎÌ286Wh¤ÎRIVER 3 Plus¡¢ÍÆÎÌ572Wh¤ÎRIVER 3 Max¡¢ÍÆÎÌ858Wh¤ÎRIVER 3 Max Plus¤Î4¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÁí¾Î¤·¤ÆRIVER 3¤ÈÉ½µ¡Ë¡£
ÍÆÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎRIVER 3 ¥·¥ê¡¼¥º
¡¡EcoFlow¤Ï2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ÇÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´½¾¶È°÷¤ÎÌó4³ä¤¬¸¦µæ³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿ÆÃµöµ»½Ñ¤Ï1125·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤¤¤¦¤ÈIT·Ï¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡RIVER¤ÏÁÏ¶ÈÇ¯¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î²ÈÅÅ¸«ËÜ»Ô¤ÎCES¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÉÊ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¡¢·ÚÎÌ¡¦¾®·¿¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£¤½¤Î3À¤ÂåÌÜ¤¬RIVER 3¤À¡£
¡ü¹â¸úÎ¨¤ÎGaN¤òºÎÍÑ¤·ËÜ³ÊÅª¤ÊUPSµ¡Ç½¤âÅëºÜ
¡¡RIVER 3¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎºàÎÁ¤ËÃâ²½¥¬¥ê¥¦¥à¡Ê°Ê²¼¡¢GaN¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿X-GaNPowerµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£½¾Íè¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÏºàÎÁ¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ê¥³¥ó¤Ï°Â²Á¤Ç²Ã¹©¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢ÅÅµ¤Äñ¹³¤¬¹â¤¯¡¢È¯Ç®¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡GaN¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGa¡Ë¤ÈÃâÁÇ¡ÊN¡Ë¤Î²½¹çÊª¡£¥·¥ê¥³¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÅÅµ¤Äñ¹³¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Î»ÈÍÑÃæ¤äÂÔµ¡Ãæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Â»¼º¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ç®ÅÁÆ³Î¨¤¬¹â¤¯¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤è¤ê¤âÊüÇ®¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
GaNµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤Ç²ÔÆ¯»þ´Ö¤¬±äÄ¹
¡¡¤Þ¤¿¡¢GaN¤Ï¹â¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®¤ÇÅÅµ¤¤ò¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤ÎÅÅÎÏ¥í¥¹¤âÍÞÀ©¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤ÆGaN¤Ï¹â¤¤ÅÅÎ®Ì©ÅÙ¤ÈÂÑÇ®À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¼«ÂÎ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾®·¿¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤ÈÆ±¼Ò¤Ç¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡EcoFlow¤ÎRIVER 3¤Ï¡¢X-GaNPowerµ»½Ñ¤ÇGaN¤Î»ý¤ÄÆÃÄ¹¤ò³è¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Á¥Ã¥×¼ÂÁõ·¿¤ÇÊüÇ®ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÊüÇ®ÉôÉÊ¤äÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤¬¾®·¿²½¤·¡¢ÀÅ²»À¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄ¾Î®¤È¸òÎ®¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤âÅý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅÅ°µ¤äÅÅÎ®¡¢²¹ÅÙ¤Ê¤É¤ÎÀ©¸æ¤äÉÔ¶ñ¹ç¾ðÊó¤ÎÇÄ°®¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡RIVER 3¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿·ë²Ì¡¢100WÌ¤Ëþ¤ÎÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ËÀÜÂ³¤·¤ÆÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤òºÇÂç91¡ó±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤Ç¤ÏÂÎÀÑ¤¬Ìó30¡ó½Ì¾®¡£ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤Î¾®·¿²½¤ä²óÅ¾¿ô¤ÎÍÞÀ©¤Ç¤Ï¡¢²ÔÆ¯²»¤¬30dB¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£
²ÔÆ¯²»¤Ï¿¼Ìë¤Î¹Ù³°¿Þ½ñ´ÛÊÂ¤ß¤Î30dB¤ò¼Â¸½
¡¡¤µ¤é¤ËRIVER 3 Plus¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËUPSµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£UPS¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤Ê¤É¤ÇÅÅÎÏ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Æ°¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡´ï¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ëÁõÃÖ¤Î¤³¤È¡£EcoFlow¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏUPSµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÛµÞÅÅÎÏ¶¡µëµ¡Ç½¤È¤·¤ÆEPSµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡EPSµ¡Ç½¤ÏÅÅÎÏ¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é30ms¡Ê0.03ÉÃ¡Ë¤ÇÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¬¡¢RIVER 3 Plus¤ÎUPSµ¡Ç½¤Ï10ms¡Ê0.01ÉÃ¡Ë¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿Ê²½¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
RIVER 3 Plus¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊUPSµ¡Ç½¤òÅëºÜ
¡¡GaN¤ÎºÎÍÑ¤äUPSµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ï¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤Ê¥³¥¹¥ÈÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¹â³Û¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤é¥³¥¹¥È¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÍÆÎÌ¤¬1000Wh°Ê²¼¤ÎRIVER 3¤Ç¤ÏÃ±¤ËÀ½Â¤¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢EcoFlow¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾¯¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤³¤È¤«¤éºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü3¤Ä¤Î¼çÍ×ÁÇ¤«¤é¤Ê¤ëX-Core 3.0
¡¡EcoFlow¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¡¢Åý¹çµ»½Ñ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎX-Core 3.0¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¹âÀÇ½¡¢°ÂÁ´À¤ò¼çÍ×¤Ê3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÀ½ÉÊ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
X-Core 3.0¤ò¹½À®¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ç¤Ï¡¢EcoFlow OASIS¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤È¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤äÂ¾¤Îµ¡´ï¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅÅ¸»´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÅÅÎÏ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ä±ó³ÖÁàºî¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÀÇ½¤Ç¤Ï¶È³¦ºÇÂ®¥¯¥é¥¹¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤ÎX-Stream¤äÅÅ°µ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëX-Boost¡¢²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤è¤êÊüÇ®¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î²ÔÆ¯²»¤òÍÞ¤¨¤ëÀÅ²»µ»½Ñ¤ÎX-Quiet¡¢¤½¤·¤ÆÁ°½Ò¤ÎX-GaNPowerµ»½Ñ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÍÆÎÌ286Wh¤ÎRIVER 3 Plus¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢X-Stream¤Ë¤è¤êËþ½¼ÅÅ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«1»þ´Ö¤Ç¡¢X-Boost¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È900W¤Þ¤Ç½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£X-Quiet¤ÇÁû²»¥ì¥Ù¥ë¤Ï30dB¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÁ´À¤Ç¤ÏX-Guard¤òÅëºÜ¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÆâÉô¹½Â¤¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿CTC¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äPACK¥â¥¸¥å¡¼¥ë¡¢IP65¤Ë¤è¤ëËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀ¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÁ´À¤ò24»þ´Ö365Æü¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÅý¹ç¤·¤¿µ»½Ñ¤À¡£
X-Core 3.0¤Î»×ÁÛ¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤¿RIVER 3 Plus
¡¡¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁÏ¶È¤«¤é7Ç¯¤Î´Ö¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Àè½Ò¤ÎÆ±¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤ÎÅÀ¿ô¤«¤é¤â¡¢¤¤¤«¤Ëµ»½Ñ³«È¯¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ï¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¼«¸ÊËþÂÅª¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£EcoFlow¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êË¡¤È¤·¤Æµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÁÆ¬¤Ëµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï±£¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¿Ê²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬À¹¤êÂô»³¤Ê¤Î¤À¡£