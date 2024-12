¡Ö¥µ¥¤¥ºÉ½µ­¡×µ¡Ç½¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ªINNSNS WORKS¡ÖEarProfit multi ver2¡×

INNSNS WORKSは、イヤーパッドカバー「EarProfit multi」モデルに機能性タグがついた「EarProfit multi ver2」を2025年1月15日に発売します。

INNSNS WORKS「EarProfit multi ver2」

2025年1月15日販売開始予定

BLACK/GRAY 2色 (5サイズ:M55,XM60,XM70,L70,XXL70)

M55,XM60,XM70,L70:4,380円(税込)

XXL70 :5,380円(税込)

★数量限定先行予約開始

2024年12月20日開始 数量限定10%OFF

※規定数量になりましたら終了となります。

INNSNS WORKSは、イヤーパッドカバー「EarProfit multi」モデルに機能性タグがついた「EarProfit multi ver2」を2025年1月15日に発売。

今までのシンプルなカバーデザインにカラータグを追加して、「左右識別」と「サイズ表記」の機能をアップデート。

これで、サイズがわからなくなることから開放され、さらにヘッドセットするときにどちらが右か左か色識別で直感的に間違わないように機能性をUPしました!

また、タグは落ち着いたカラーリングで「さりげなく」上品なデザインに仕上げているため、ファッションのアクセントアイテムとして利用できます!

【EarProfit multi Ver2】

2025年1月15日販売開始予定

BLACK/GRAY 2色 (5サイズ:M55,XM60,XM70,L70,XXL70)

M55,XM60,XM70,L70:4,380円(税込)

XXL70 :5,380円(税込)

■追加機能

(1)機能性タグ追加

・サイズ表示

・左右識別機能

(2)XM70を装着しやすく再設計(数ミリ大きく調整)

■こだわりポイント

こだわり1:サイズ表記追加

こだわり2:タグの位置をヘッドセットする人が一番わかりやすいところに設置

こだわり3:左右で色分けして、識別表示できるようにしました。

3つのこだわりで、ファッショナブルで上品なデザインになりました。

また、あなたのヘッドホンに、さり気ないこだわりを主張できます!

※タグ位置は左右の向きをあわせる必要があります。

■選ばれる理由

【1. 簡単装着】

「絶妙な芯素材」

・使う人のことを考えた、2パターン(200mm、235mm)の芯材

柔らかく、強くてしなやかで強度のある芯素材と形状

「解析設計力によるサイズ設定」

・数百イヤーパッドを計測によるサイズ、形状データを元に割り出したミリ単位のサイズ展開

・数百ある計測データを解析する最適設計力

【2. スポーツ生地】

「最適な生地」

・トリノクール(R)の採用

※東レの登録商標

吸汗速乾性/高い消臭機能/さらさら感/高い伸縮性

【3. 日本製】

「ミリ単位の繊細な感覚」

=日本職人の高い技術力の詰まった縫製技=

EarProfitは上下左右奥手前と伸縮する生地(トリノクール)を採用しているため、求められる縫製技術(ミシンの針速度と生地送り速度を極限まで合わせる技術)はとても高くなります。

そのため、伸縮しない生地を主流に縫製作業するほとんどの工場ではEarProfit自体を作ることができないと、お断りされました。

しかし、日本国内にはまだまだ高い技術を保有する工場が存在し、その中でも繊細な感覚を持つ職人さんが在籍する数パーセント程度の工場に厳選させていただいています。

これも全て利用するユーザー様・応援いただいている方々への我々なりの「誠意を尽くしたものづくり」です。

※同社の技術力の一例

・伸縮する異素材(伸縮生地、伸縮ゴム)の伸縮程度を揃えて縫い合わせる技術(異なる伸び率を感覚で縫い合わせて、さらに高い再現性を保つ胆力)

・手の平より小さい商品に、難易度の高い技術を、数ミリの世界で人の手で縫い造り込んでいく、とても繊細な感覚と技術力

「厳しい検査基準」

単なる縫製と思われがちですが、EarProfitは手の平よりも小さいサイズのミリ単位の設計から成り立つ生地製品なので、手元が少しでも狂うと同社検査基準の合格になりません。

5サイズ設定なので、数ミリ変わるとサイズが異なってしまうため、同社の検査基準はとても厳しくなります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「サイズ表記」機能をアップデート!INNSNS WORKS「EarProfit multi ver2」 appeared first on Dtimes.