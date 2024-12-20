Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à²òÌÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢9·î¤«¤éµÜ¾ë²­¤Ç·¡ºïÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤­¤å¤¦¡×¤¬¡¢Ìó3¤«·î¤ÎÄ´ºº¤ò½ª¤¨¡¢12·î20ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬Ž¥À¶¿å¹Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤­¤å¤¦¡×¤ÎÊì¹Á¡¢À¶¿å¹Á¤Ç¤Ï¡¢20ÆüÄ«¡¢50¿Í¤Û¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¤ò·Ç¤²¤ÆÌµ»öµ¢´Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤·¤ß¤º·Ýµ¸¤«¤éÁ¥Ä¹¤é¤Ë²ÖÂ«¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃµººÁ¥¡Ö¤Á¤­¤å¤¦¡×¤Ï¡¢9·î¤«¤éÅìËÌ²­¤Î¿å¿¼7000m¤Î³¤Äì¤ò¤µ¤é¤Ë1km¤Û¤É·¡ºï¤·¡¢ÃÏÁØ¤òÄ¾ÀÜºÎ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ¿Ì¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃµ¤ê¡¢¼¡¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤¿¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡¡¾®Ê¿ ½¨°ì Íý»ö¡Ë
¡Ö2011Ç¯¤ÎµðÂçÃÏ¿Ì¤ÎÃÇÁØ¤¬13Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢ÃÇÁØ¤Îºî¤ê¡¦¹½Â¤¤äÎÏ¤Î¤«¤«¤êÊý¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ¼Á»ñÎÁ¤È¥Çー¥¿¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü100¡óÀ®¸ù¤È ¤¤¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×

Ä´ºº¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢º£¸å¡¢³Ø²ñ¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£