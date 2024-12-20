Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¡¢123Ëü±ß·èÄê¡¡¼ê¼è¤êÁý¡¢³ØÀ¸¤ÎÀ©¸Â´ËÏÂ
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï20Æü¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍ¿ÅÞÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤ò·èÄê¤·¤¿¡£½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ï123Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡£Âç³ØÀ¸Ç¯Âå¡Ê19¡Á22ºÐ¡Ë¤Î»Ò¤òÉÞÍÜ¤¹¤ë¿Æ¤ÎÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃÄêÉÞÍÜ¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤ÎÇ¯¼ýÀ©¸Â¤ò103Ëü±ß¤«¤é150Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Îºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁýÀÇ¤Î³«»Ï»þ´ü¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤È¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ò26Ç¯4·î¤«¤é¤È¤·¡¢½êÆÀÀÇÁýÀÇ¤Ï³«»Ï»þ´ü¤Î·èÄê¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«¸ø¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ç178Ëü±ß¤òµá¤á¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿¡£Í×µá¤È¤Ï³«¤¤¬¤¢¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¹Ë¤Ë¤Ï3ÅÞ´´»öÄ¹¤Ë¤è¤ë¡Ö178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤òµºÜ¡£3ÅÞ´´»öÄ¹¤Ï20Æü¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢3ÅÞ¶¨µÄ¤Î·ÑÂ³¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤ÎµÜÂôÍÎ°ìÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤äÂç³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î»Ò¤ÎÇ¯¼ýÀ©¸Â´ËÏÂ¤Ç6Àé²¯¡Á7Àé²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀÇ¼ý¸º¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡123Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¡¢ÆÃÄêÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÇ¯¼ýÀ©¸Â´ËÏÂ¤Ï¡¢25Ç¯Ê¬½êÆÀ¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£