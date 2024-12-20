¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×µë¿©¤Ë½éÅÐ¾ì¡¡ÌµÎÁ¤Ç6Àé¸ÄÄó¶¡¡¢ºë¶Ì¡¦¶¹»³
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï20Æü¡¢1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿ºë¶Ì¸©¶¹»³»Ô¤ÎÁ´¸øÎ©¾®15¹»¤Îµë¿©¤Ë¡¢¿Íµ¤¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¡×·×Ìó6Àé¸Ä¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¡£»ÔÀ©»Ü¹Ô¤«¤éº£Ç¯¤Ç70Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤òµÇ°¤·¤¿½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢»ùÆ¸¤é¤Ï½À¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£19Æü¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤ÎÁ´¸øÎ©Ãæ8¹»¤Îµë¿©¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æþ´ÖÀî¾®¤Îµë¿©¤Ë¤ÏµíÆý¤ä¥Ý¥È¥Õ¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥ß¥«¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥Á¥¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Á´¹»»ùÆ¸Ìó480¿Í¤¬°ì¤Ä¤º¤Ä¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡6Ç¯µÜÌÚÍÚ¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¡£µë¿©¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£