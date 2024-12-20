»³ËÜºÌ¤¬°¦¸¤¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¸ø³«¡ª¡Ö¤¤¤Ì²ñ¡×Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¼êºî¤ê¡ª¡©¡×
¸µNMB48¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¤È¤Î³Ú¤·¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤³¤Î¥³¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤¤¤Ì²ñ(¾Ð)¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Æ¥ê¥¢¤Î°¦¸¤¡¦ÑÛ²»¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»³ËÜ¤ÎÃå¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖRINON¡×¤È¤¤¤¦¥í¥´¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¸¤¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¡×¡Ö#¤¤¤Ì¤¹¤¿¤°¤é¤à¡×¡Ö#¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¥Æ¥ê¥¢¡×¡Ö#¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢°¦¸¤²È¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î°¦¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÅ·µ¤ÎÉ¤¯¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Í¤§¡×¡ÖºÌ¤Á¤ã¤ó¤â¤ê¡¼¤¿¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤Ì²ñ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ê¡¼¤¿¤ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¼êºî¤ê¡©¡©¡×¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤³¤Î¥³¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤¤¤Ì²ñ(¾Ð)¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Æ¥ê¥¢¤Î°¦¸¤¡¦ÑÛ²»¤¿¤Á¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»³ËÜ¤ÎÃå¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖRINON¡×¤È¤¤¤¦¥í¥´¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°¦¸¤¤Î¼Ì¿¿¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤¬¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¸¤¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¡×¡Ö#¤¤¤Ì¤¹¤¿¤°¤é¤à¡×¡Ö#¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¥Æ¥ê¥¢¡×¡Ö#¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡×¤¬ÊÂ¤Ó¡¢°¦¸¤²È¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î°¦¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÅ·µ¤ÎÉ¤¯¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Í¤§¡×¡ÖºÌ¤Á¤ã¤ó¤â¤ê¡¼¤¿¤ó¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤Ì²ñ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ê¡¼¤¿¤ó¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¼êºî¤ê¡©¡©¡×¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£