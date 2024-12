Minimal富ヶ谷本店のチョコパフェが冬仕立てに。希少な苺×7つのチョコパーツで新しい年をスタートしましょ

チョコ×苺の贅沢マリアージュは、冬のお楽しみのひとつですよね。スペシャルティチョコレート専門店「 Minimal - Bean to Bar Chocolate -(ミニマル) 」のチョコレートパフェには、苺と味わう冬限定バージョンが登場。2025年1月11日(土)からMinimal富ヶ谷本店にて、イートイン限定で楽しめます。Minimal本店のチョコレートパフェMinimal富ヶ谷本店限定の「Bean to Bar チョコレートパフェ -CACAO JOURNEY-」(税込1800円)は、世界中のカカオを使ったチョコレートパーツで、さまざまなカカオ産地を旅するように楽しむBean to Barチョコレート専門店ならではのパフェです。

旬のフルーツや素材を合わせたフレーバーが、季節ごとに楽しめますよ。チョコレート×希少な苺の冬限定パフェこの冬は、6カ国のカカオ豆が使われた7つのチョコレートパーツが苺の味わいを引き立てる、ミニマルならではの苺チョコレートパフェが登場です。苺は香川県の農家『いちご家めい』から特別に仕入れた希少品種“女峰”を使用。甘酸っぱくて香り高い貴重な苺×チョコレートがマッチした、この時期だけのパフェが堪能できるといいます。贅沢な苺チョコレートパフェの構成をチェックパフェの上段にはフィリピンとマダガスカル、異なる産地のチョコレートアイスをオン。アイスを食べ比べながら、苺とブロンドチョコレートのフィナンシェや、コロンビア産カカオ豆を使ったチュイールとのマリアージュが楽しめちゃう。食べ進めると中段には、カカオ果肉“カカオパルプ”にチーズをあわせたレアチーズケーキのように爽やかで甘さもあるアイスが登場。苺や3カ国のカカオ豆を使ったガナッシュクリームと合わせながら、フルーツとしてのカカオの魅力が味わえます。パフェの下段には、はちみつのお酒ミードにバラを合わせた美しいゼリーを忍ばせて、複雑な甘味や香りをプラス。さらに、グラスの底の苺ジャムが甘酸っぱい味わいを加え、チョコレートの満足感がありつつ軽やかな後味が楽しめるのだとか。冬限定チョコレートパフェはMinimal 富ヶ谷本店にて、2025年1月11日(土)から3月末までの販売予定です。チョコレート×甘酸っぱい苺、この時期だけのご褒美パフェを味わいたい人は、足を運んでみてくださいね。■Minimal 富ヶ谷本店住所:東京都渋谷区富ヶ谷2-1-9 1F※小田急線・代々木八幡駅、東京メトロ千代田線・代々木公園駅から徒歩6分営業時間:11:30〜19:00(L.O.18:30)※年末年始の営業日はInstagramをご確認くださいMinimalホームページ&オンラインストアhttps://mini-mal.tokyoInstagram:@minimal_beantobarchocolate参照元:株式会社Bace プレスリリース